Ауыл урамына һыймайынса,
Көтөү ҡайтыр ине теҙелеп.
Эштән арып ҡайтҡан атай- әсәй,
Малын ҡаршыланы югереп.
Һәр бер йорттоң ҡапҡа алдарына,
Сығып баҫыр ине хужаһы.
Бала саға эҙләп китер ине,
Баҡса(а)ртында сапҡан быҙауын.
Тәүҙә быҙау ҡушып эйҙерәбеҙ,
Һауҙырманы һыйыр быҙауһыҙ.
Быҙау килеп төрткөләгәс кенә,
Саҡ ултырып уны һауабыҙ.
Күпме көс кәрәкте шул быҙауҙы,
Айырырға имеп торғанда.
Һыйыр алдарына бәйләй инек,
Һөтөн уның һауып алғанда.
Ул заманда тел йоторлоҡ ине,
Әсәйемдең тартҡан ҡаймаҡтары.
Һөт айыртҡан зыңлау тауышына,
Ҡаршыланыҡ һәр бер таңдарҙы.
Хәтирәләр буйлап ҡайтайыҡсы,
Бер урамлы ғына ауылға.
Теге осто,был ос күрмәне,
Ауыл тулы булды бала - саға.
Ғүмер буйы колхоз эштәрендә,
Егелделәр атай- әсәйҙәр.
Донъяһында матур көттөләр,
Бар эшкә лә улар өлгөрҙөләр.
Ике яҡлап ике күршегә лә,
Атай эшләп ҡуйҙы ҡапҡалар.
Тура ғына шул ҡапҡалар аша,
Йөрөй инек төшһә йомоштар.
Бик ҡунаҡсыл ине ауыл халҡы,
Йомарт булды күрше күләме.
Элеккеләй хәл белергә генә,
Кеше хәҙер кешегә инәме...?
Йомош өсөн хәҙер инеп булмай,
Тура юллы юҡ шул ҡапҡалар.
Оло ҡапҡаларҙан инеп булмай,
Ябып ҡуйған уны хужалар.
Хәтирәләр буйлап ҡайтайыҡсы,
Көнгә янып сепей көткән саҡҡа.
Сиҙәмдәргә һуҙылып ятып ҡына
Ҡарай инек йөҙгән болотҡа.
Карауаттың аҫтындағы ҡаҙҙар,
Ултырҙылар йәшниктә баҫып.
Бала саҡта ата- ҡаҙҙан ҡурҡып,
Урап уҙҙым унан гел ҡасып.
Хәтирәләр буйлап ҡайтайыҡта,
Күрәйексе матур бала саҡты.
Тик булмай шул бала саҡҡа ҡайтып,
Бала саҡтар ҡайтмаҫ ергә ҡасты.
Фәниә Сыңғыҙова(Мөхәмәтшина)