+6 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Сентября , 08:05

Элвин Грей яңы сериалда төп ролде уйнаясаҡ?!

Республикабыҙҙың танылған йырсыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Элвин Грей (Радик Юлъяҡшин) киноиндустрияны яуларға ниәтләй. Өфөлә башҡорт һәм татар шоу-бизнесы донъяһы хаҡында һөйләүсе яңы музыкаль драма-комедия сериалының кастингы башланды.

Элвин Грей яңы сериалда төп ролде уйнаясаҡ?!Элвин Грей яңы сериалда төп ролде уйнаясаҡ?!
Элвин Грей яңы сериалда төп ролде уйнаясаҡ?!

Сериал ҡыҙыҡлы интригаларға, ижад серҙәренә бай буласаҡ, ә иң мөһиме — төп ролде Элвин Грей үҙе уйнаясаҡ!

Артист кинола үҙ-үҙен кәүҙәләндерәсәк, был иһә фильмға тағы ла ҙурыраҡ ҡыҙыҡһыныу уята.Сериалдың режиссеры Йәш тамашасылар театры художестволы етәксеһе Илсур Ҡаҙаҡбаев буласаҡ. Фильм төшөрөү процесы Ишембай районында, Торатау итәгендә һәм Өфө ҡалаһында үтәсәк.

Йырсы үҙе был проект хаҡында былай тине: «Был сериал тамашасы өсөн ысын асыш буласаҡ. Беҙ шоу-бизнестың эске тормошон, артистарҙың сәхнә артындағы ауырлыҡтарын һәм уңыштарын күрһәтергә теләйбеҙ. Минең өсөн был яңы һынау һәм оло тәжрибә!»

Тамашасылар яратҡан йырсыларын яңы амплуала күрергә ашыға. Тәүге сериялар ошо йылдың аҙағына тиклем үк донъя күрер тип планлаштырыла.

 

Тамашасылар яратҡан йырсыларын яңы амплуала күрергә ашығыр ине лә, әммә... туҡтағыҙ! 🛑

Был — ысынбарлыҡ түгел, ә яһалма зиһен (нейросеть) уйлап сығарған шаяртыу-яңылыҡ ҡына! Йырсы әлегә кино сәнғәтенә тулыһынса мөрәжәғәт итмәгән. Ни тиһәң дә, кем белә — бәлки, киләсәктә беҙ Радикты ысынлап та ҙур экрандарҙа танылған актер булараҡ та асырбыҙ?!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика