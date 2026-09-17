Элвин Грей яңы сериалда төп ролде уйнаясаҡ?!

Сериал ҡыҙыҡлы интригаларға, ижад серҙәренә бай буласаҡ, ә иң мөһиме — төп ролде Элвин Грей үҙе уйнаясаҡ!
Артист кинола үҙ-үҙен кәүҙәләндерәсәк, был иһә фильмға тағы ла ҙурыраҡ ҡыҙыҡһыныу уята.Сериалдың режиссеры Йәш тамашасылар театры художестволы етәксеһе Илсур Ҡаҙаҡбаев буласаҡ. Фильм төшөрөү процесы Ишембай районында, Торатау итәгендә һәм Өфө ҡалаһында үтәсәк.
Йырсы үҙе был проект хаҡында былай тине: «Был сериал тамашасы өсөн ысын асыш буласаҡ. Беҙ шоу-бизнестың эске тормошон, артистарҙың сәхнә артындағы ауырлыҡтарын һәм уңыштарын күрһәтергә теләйбеҙ. Минең өсөн был яңы һынау һәм оло тәжрибә!»
Тамашасылар яратҡан йырсыларын яңы амплуала күрергә ашыға. Тәүге сериялар ошо йылдың аҙағына тиклем үк донъя күрер тип планлаштырыла.
Тамашасылар яратҡан йырсыларын яңы амплуала күрергә ашығыр ине лә, әммә... туҡтағыҙ! 🛑
Был — ысынбарлыҡ түгел, ә яһалма зиһен (нейросеть) уйлап сығарған шаяртыу-яңылыҡ ҡына! Йырсы әлегә кино сәнғәтенә тулыһынса мөрәжәғәт итмәгән. Ни тиһәң дә, кем белә — бәлки, киләсәктә беҙ Радикты ысынлап та ҙур экрандарҙа танылған актер булараҡ та асырбыҙ?!