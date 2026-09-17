+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Сентября , 04:38

Бала һәләк булған

Кисә кисен Дыуан ауылында 58 йәшлек водитель "ВАЗ-21214" машинаһында СИМ менән идара иткән 12 йәшлек малайҙы бәрҙергән.

Бала һәләк булғанБала һәләк булған
Бала һәләк булған

Малай электр самокатында бордюр буйында торған  машина артынан юлға ҡапыл килеп сыҡҡан.

Баланы ауыр хәлдә дауаханаға алып килгәндәр, ләкин ҡотҡарып булмаған - ул реанимацияла йән биргән.

Фажиғә сәбәптәре асыҡлана.

Фото: БР ДАИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика