Өфөлә йырсы Альбина Килдейәрованы аппендицитҡа шикләнеп «Ашығыс ярҙам» машинаһында алып киткәндәр. Операциянан һуң икенсе көнгә өҙлөгөүҙәр башланған, һәм артисҡа ҡабаттан операция яһарға тура килгән.
Альбинаның һүҙҙәре буйынса, ул дауаханала бер айҙан ашыу ятҡан. Өҙлөгөүҙәрҙән һуң уның эсәгендә тишек (свищ) барлыҡҡа килгән һәм ҡорһағынан фекал дренаж сығарылған.
«Дүртенсе көнгә мин реанимацияға эләктем, табиптар мине ҡотҡарып ҡалды һәм икенсе операцияны яһаны. Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым», – тип һөйләй йырсы.