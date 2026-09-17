+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Сентября , 05:25

«Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым»

 Йырсы операциянан һуң реанимацияға эләккән.

«Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым»«Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым»
«Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым»

Өфөлә йырсы Альбина Килдейәрованы аппендицитҡа шикләнеп «Ашығыс ярҙам» машинаһында алып киткәндәр. Операциянан һуң икенсе көнгә өҙлөгөүҙәр башланған, һәм артисҡа ҡабаттан операция яһарға тура килгән.

Альбинаның һүҙҙәре буйынса, ул дауаханала бер айҙан ашыу ятҡан. Өҙлөгөүҙәрҙән һуң уның эсәгендә тишек (свищ) барлыҡҡа килгән һәм ҡорһағынан фекал дренаж сығарылған.

«Дүртенсе көнгә мин реанимацияға эләктем, табиптар мине ҡотҡарып ҡалды һәм икенсе операцияны яһаны. Аллаһ рәхмәте менән үлемдән ҡалдым», – тип һөйләй йырсы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика