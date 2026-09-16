+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 14:33

Яугир әсәһенең бесәнен алып ҡайтып биргән

Ҡолғана ауылы Советы депутаты Илшат Мөхәмәт улы Ҡулбирҙин яугир әсәһенең сабынлығынан бесәнен алып ҡайтырға ярҙам иткән.

Яугир әсәһенең бесәнен алып ҡайтып биргәнЯугир әсәһенең бесәнен алып ҡайтып биргән
Яугир әсәһенең бесәнен алып ҡайтып биргән

 

   2022 йылдың сентябрендә мобилизацияланып, бөгөнгө көндә махсус хәрби операция биләмәһендә хеҙмәт итеүсе "Симба" позывнойлы яугирҙың әсәһе Венера Сәйәхова сабынынан бесәнен алып ҡайта алмай аптырап йөрөгәнендә, Ҡолғана ауылы Советы депутаты, "Ағиҙел" лагеры начальнигы Илшат Мөхәмәт улы Ҡулбирҙин ял көндәрендә улдары Тимур, Инсаф менән үҙ техникаһында өс рейс яһап, бесәнен ташып биргән.

 - Илшат Мөхәмәт улына ғаиләбеҙ менән сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Уның ғаиләһенә именлек, ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, эштәрендә, балаларының уҡыуҙарында уңыштар ғына теләйбеҙ. Илшат Мөхәмәт улының ярҙамы беҙҙең ғаиләбеҙгә МХО башланғандан алып һәр саҡ тейҙе.

  Сабыныбыҙҙан алдыра алмай аптыранып йөрөй инем, Илшат Мөхәмәт улының һәм мәктәп йәшендәге улдары Тимур һәм Инсафтың ҙур ярҙамдары менән көн матур саҡта бесәнебеҙ ҡапҡа эсенә килеп ятты. Матур итеп өйөп тә бирҙеләр.  Бик ҙур рәхмәт! – ти яугир әсәһе Венера Сәйәхова, ҡыуанысы менән уртаҡлашып.

   Яугир апрель айында ҡыҫҡа сроклы ялға ҡайтып киткән. Яу яланында йөрөүенә сентябрь аҙағында 4 йыл тула.

 "Симба"ға һәм илебеҙ һағында йөрөгән бөтә яугирҙарға ла имен-һау ҡайтырға яҙһын!

  Ә ауылдаштарын ярҙамынан өҙмәгән Илшат Ҡулбирҙинға афарин! Уның кеүек ярҙамсыл кешеләр йәмғиәтебеҙҙә күберәк булһын ине!

Фото:"Таң" гәзите сайтынан. 

 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика