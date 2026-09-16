+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 08:55

Яңы билдә, бәлки, ошондай булыр

Рәсәйҙең Транспорт министрлығында туҡталҡаларға ҡуйыу өсөн яңы билдә эшләнгән.

Яңы билдә, бәлки, ошондай булырЯңы билдә, бәлки, ошондай булыр
Яңы билдә, бәлки, ошондай булыр

Июлдә Макста һорашыуҙар һәм тауыш биреү ойошторолған һәм ошо фотолағы вариантҡа бик күп ыңғай фекер йыйылған.

Был - күп балалы ғаиләләрҙең машиналары өсөн парковка билдәһе буласаҡ. Тик әлегә рәсмиләштерелмәгән.

 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика