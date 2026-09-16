+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 03:46

Төнгө фажиғә

Бөгөн төндә Октябрьский ҡалаһының Матросов урамында ағас йорт һәм һарай янған.

Төнгө фажиғәТөнгө фажиғә
Төнгө фажиғә

Утты һүндереү барышында 74 йәшлек ирҙең кәүҙәһе табылған. 
Янғын сәбәптәре асыҡлана. Урында БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәүтикшереүсеһе эшләй.

Фото: БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика