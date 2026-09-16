Рәсәйҙең меңдәрсә йәштәре Рөстәм Нәбиевтың тарихын күҙ йәштәре менән тыңланы!

Фестивәлдә ҡатнашыусылар Рөстәмдең тормош тарихын илап тыңланы, ә сығыш тамамланғас, бөтә зал спортсыны дәррәү алҡыштар һәм «Афарин!» (Молодец!) тигән ҡысҡырыуҙар менән оҙатты.
2015 йылда Омск ҡалаһында хәрби хеҙмәттә булғанда, Рөстәм казарма емерелеп, емеректәр аҫтында ҡала. Ул унда ете сәғәттән ашыу ята, клиник үлем кисерә һәм ике аяғынан да яҙа.
Әммә йылдар үткән һайын Рөстәм нығына ғына – ул Эверестты яулаған донъялағы беренсе кеше булды! Уның иҫәбендә шулай уҡ Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро һәм Арарат түбәләре бар.
«Минең суперкөсөм ябай кешелек сифаттарында — холҡомда, алдыма алған маҡсатыма, эшемә яуаплылы ҡарауҙа», — ти Рөстәм.
Яҡташыбыҙ — беҙҙең ысын ғорурлығыбыҙ!