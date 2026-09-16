+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 06:10

Рәсәйҙең меңдәрсә йәштәре Рөстәм Нәбиевтың тарихын күҙ йәштәре менән тыңланы!

Башҡортостандан танылған блогеры Екатеринбургта үткән Халыҡ-ара йәштәр фестивалендә сығыш яһаны.

Фестивәлдә ҡатнашыусылар Рөстәмдең тормош тарихын илап тыңланы, ә сығыш тамамланғас, бөтә зал спортсыны дәррәү алҡыштар һәм «Афарин!» (Молодец!) тигән ҡысҡырыуҙар менән оҙатты.

2015 йылда Омск ҡалаһында хәрби хеҙмәттә булғанда, Рөстәм казарма емерелеп, емеректәр аҫтында ҡала. Ул унда ете сәғәттән ашыу ята, клиник үлем кисерә һәм ике аяғынан да яҙа.

 Әммә йылдар үткән һайын  Рөстәм нығына ғына  – ул Эверестты яулаған донъялағы беренсе кеше булды! Уның иҫәбендә шулай уҡ Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро һәм Арарат түбәләре бар.

«Минең суперкөсөм ябай кешелек сифаттарында — холҡомда, алдыма алған маҡсатыма, эшемә яуаплылы ҡарауҙа», — ти Рөстәм.

Яҡташыбыҙ — беҙҙең ысын ғорурлығыбыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика