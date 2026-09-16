+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 05:30

Ого! Зәйнетдин Лазарев менән Zivert-ты алыштырамы?!

Заһир Зәйнетдинов федераль шоуҙа сығыш яһаусыларҙы илата торған жюри рәтендә!

Ого! Зәйнетдин Лазарев менән Zivert-ты алыштырамы?!Ого! Зәйнетдин Лазарев менән Zivert-ты алыштырамы?!
Ого! Зәйнетдин Лазарев менән Zivert-ты алыштырамы?!

 

Башҡортостандың халыҡ артисы Заһир Зәйнетдинов (Зәйнетдин) «Ну-ка, все вместе» телешоуының яңы миҙгелендә жюри ағзаһы. Был турала музыкант үҙе хәбәр итте.

Проекттың премьера сығарылышын 11 сентябрҙә «Россия» телеканалында күрһәттеләр. Заһир Зәйнетдинов эксперттар йөҙлөгө составында һәм Сергей Лазарев, Zivert һәм T-KILLAH кеүек йондоҙҙар менән бергә йәш таланттарҙың сығыштарын баһаланы.

«Минең өсөн был бик ҡыҙыҡлы тәжрибә, ул минең ижадымды федераль кимәлдә билдәләүҙәре тураһында һөйләй. Бындай билдәле артистар һәм эксперттар менән жюриҙа ултырыу минең өсөн ҙур дәрәжә», — тип уртаҡлашты Заһир Зәйнетдинов.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика