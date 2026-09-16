Ого! Зәйнетдин Лазарев менән Zivert-ты алыштырамы?!

Башҡортостандың халыҡ артисы Заһир Зәйнетдинов (Зәйнетдин) «Ну-ка, все вместе» телешоуының яңы миҙгелендә жюри ағзаһы. Был турала музыкант үҙе хәбәр итте.
Проекттың премьера сығарылышын 11 сентябрҙә «Россия» телеканалында күрһәттеләр. Заһир Зәйнетдинов эксперттар йөҙлөгө составында һәм Сергей Лазарев, Zivert һәм T-KILLAH кеүек йондоҙҙар менән бергә йәш таланттарҙың сығыштарын баһаланы.
«Минең өсөн был бик ҡыҙыҡлы тәжрибә, ул минең ижадымды федераль кимәлдә билдәләүҙәре тураһында һөйләй. Бындай билдәле артистар һәм эксперттар менән жюриҙа ултырыу минең өсөн ҙур дәрәжә», — тип уртаҡлашты Заһир Зәйнетдинов.