+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 08:30

Лилиә Биктимерова ҡыяр тоҙлайым тип дауаханаға эләккән

Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Биктимерованы ашығыс рәүештә дауаханаға алып киткәндәр. 

Лилиә Биктимерова ҡыяр тоҙлайым тип дауаханаға эләккәнЛилиә Биктимерова ҡыяр тоҙлайым тип дауаханаға эләккән
Лилиә Биктимерова ҡыяр тоҙлайым тип дауаханаға эләккән

Сәбәбе — ҡыяр тоҙлау һәм 30 литрлыҡ ауыр кәстрүл күтәреү!

Йәй буйы төрлө ҡайнатмалар, туҡлыҡлы салаттар менән виртуаль дуҫтарын ҡыуандырған Лилиә Биктимерованың һаулығына зыян килгән. Ауыр кәстрүл күтәргәндә уның умыртҡаһындағы бүҫере (грыжа) ҡуҙғалған.

«Нимә булды тип һорағандарға яуап бирәм: 30 литрлыҡ кәстрүл күтәрҙем... Әлеге лә баяғы ҡыяр тоҙлағанда инде. Нимәгә кәрәктер инде ул миңә, күпме интектем шуның менән! Күтәрҙем дә — кәстрүл бер яҡҡа осто, мин „һындым“. Бүҫер бик алама әйбер икән. Әгәр ошондай проблемағыҙ бар икән, бер ҡасан да ауыр күтәрмәгеҙ», — ти йырсы.

Иң ғәжәбе — һыҙлауҙан саҡ ҡотолған артис дауахананан  өйөнә ҡайтып ял итер урынына, тура концертҡа юлланған!

«Саҡ дауахананан сығып торам. Шунда уҡ концертҡа килдек, сөнки филармонияла план, эшләргә кәрәк», — ти ул.

Артис өс-дүрт йыл буйы арҡа ауыртыуының нәмә икәнен белмәгәнен, тик ошо бер хата арҡаһында ныҡ үкенеүен йәшермәй.Беҙ Лилиә Биктимероваға ҡоростай сәләмәтлек теләйбеҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика