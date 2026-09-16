Лилиә Биктимерова ҡыяр тоҙлайым тип дауаханаға эләккән

Сәбәбе — ҡыяр тоҙлау һәм 30 литрлыҡ ауыр кәстрүл күтәреү!
Йәй буйы төрлө ҡайнатмалар, туҡлыҡлы салаттар менән виртуаль дуҫтарын ҡыуандырған Лилиә Биктимерованың һаулығына зыян килгән. Ауыр кәстрүл күтәргәндә уның умыртҡаһындағы бүҫере (грыжа) ҡуҙғалған.
«Нимә булды тип һорағандарға яуап бирәм: 30 литрлыҡ кәстрүл күтәрҙем... Әлеге лә баяғы ҡыяр тоҙлағанда инде. Нимәгә кәрәктер инде ул миңә, күпме интектем шуның менән! Күтәрҙем дә — кәстрүл бер яҡҡа осто, мин „һындым“. Бүҫер бик алама әйбер икән. Әгәр ошондай проблемағыҙ бар икән, бер ҡасан да ауыр күтәрмәгеҙ», — ти йырсы.
Иң ғәжәбе — һыҙлауҙан саҡ ҡотолған артис дауахананан өйөнә ҡайтып ял итер урынына, тура концертҡа юлланған!
«Саҡ дауахананан сығып торам. Шунда уҡ концертҡа килдек, сөнки филармонияла план, эшләргә кәрәк», — ти ул.
Артис өс-дүрт йыл буйы арҡа ауыртыуының нәмә икәнен белмәгәнен, тик ошо бер хата арҡаһында ныҡ үкенеүен йәшермәй.Беҙ Лилиә Биктимероваға ҡоростай сәләмәтлек теләйбеҙ!