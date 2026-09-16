«Ирем — йондоҙ, ә мин бары тик...»

Танылған башҡорт йырсыһы Радик Юлъяҡшиндың (сәхнә исеме – Элвин Грей) ҡатыны Инзилә, кейәүгә сыҡҡансы Фәтхетдинова фамилияһын йөрөткән, 1999 йылдың 2 мартында тыуған. Йондоҙнамә буйынса ул – Балыҡ. Күптән түгел биргән интервьюһында ул иренең командаһында ниндәй роль башҡарыуы, йәмәғәтселек иғтибарында булыуға мөнәсәбәте һәм ни өсөн уның өсөн төп проекттың ғаилә булыуы тураһында һөйләне.
Инзилә иренең эшмәкәрлегенән ситтә ҡалмауын таныны. Күптән түгел Элвин Грей концерты уҙған «Өфө-Арена»ла уны рация менән күргәндәр. Ул команда эшен координациялауын һәм күп кенә ойоштороу мәсьәләләрен хәл итеүҙә ҡатнашыуын аңлатты.
Шул уҡ ваҡытта Инзилә үҙенең ролен тыйнаҡ ҡына баһаланы:
– Ирем – йондоҙ, артист. Мин бары тик ҡатын.
Ул халыҡ иғтибарында булыуҙың үҙенә еңел бирелмәүен, был мәсьәләлә «50-гә 50» булыуын әйтте. Әйтәйек, концерт алдынан тамашасылар янына залына сығыу уға уңайһыҙ.
– Ҡайһы ваҡыт сара барышында залға сығырға уңайһыҙ, сөнки программаға булған иғтибарҙы үҙеңә йәлеп иткән кеүек булаһың. Әммә кемдер яныма килеп һөйләшһә, баш тартмаҫҡа тырышам.
Инзилә үҙенең көс туплай торған урыны итеп өйҙө һанай. Уларҙың йортонда һәр ваҡыт ҡунаҡтар күп була. Уның ҡәйнәһе Нәфисә апай ҙа өйҙәрендә кешеләр күп булыуын билдәләп үтә.
– Был инде беҙҙең һөнәрҙең бер өлөшө. Көнөнә өйөбөҙҙә 10-лап кеше килеүе мөмкин, – ти Инзилә.
Шуға ҡарамаҫтан, ир менән ҡатын шәхси йәшәү киңлектәрен һаҡларға тырыша. Уларҙың бүлмәһе икенсе ҡатта урынлашҡан, ә ҡунаҡтар менән осрашыуҙар бары тик беренсе ҡатта ғына уҙа.
Инзилә көнкүреш эштәре менән үҙе шөғөлләнә. Ул өй йыя, кер йыуа һәм ашарға бешерә, ҡайһы ваҡыт уға был эштәрҙә әсәһе ҙә ярҙам итә. Ул өй эштәрен көс туплауҙың бер ысулы икәнен билдәләй.