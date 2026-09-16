Өфөлә балалар клиникаһының эндокринология бүлеген модернизацияланылар

Бөгөн Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров медицина учреждениеһының мөмкинлектәре менән танышты. Атап әйткәндә, ашығыс һәм планлы–консультатив медицина ярҙамы бүлеген һәм эндокринология бүлеген ҡараны.
Республика балалар клиник дауаханаһының баш табибы Людмила Семавина билдәләүенсә, учрежденииела даими рәүештә табип-реаниматолог, хирург, травматолог һәм нейрохирург дежурлыҡ итә. Клиника ҡарамғында Катамнеза үҙәге эшләй.БР һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин аңлатыуынса, һүҙ бала табыу йортонан сыҡҡандан һуң медицина күҙәтеүенең дауам ителеүе тураһында бара. Был айырыуса етлекмәй тыуған, генетик һәм неврология ауырыуҙары булған балалар өсөн һәйбәт. Хәүеф төркөмөндә булған балалар бәлиғ булғансы табиптар күҙәтеүе аҫтында була.
Йыл һайын Башҡортостанда 200-ҙән ашыу I типтағы шәкәр диабеты булған балалар асыҡлана, бөтәһе иҫәптә диабет менән ауырыусы пациенттар – 1905 бала. 2025 йылда 1353 бала стационар дауаланыу үткән. Бынан тыш, балалар ата-әсәләре менән бергә Диабет мәктәбендә уҡыу курсы үтә. 2023 йылдан алып “Шәкәр диабеты менән көрәш” федераль проеты сиктәрендә пациенттарҙы глюкозаны өҙлөкһөҙ мониторинглау системаһы менән тәьмин итәләр.
Санитар авиация эше менән таныштырып, бүлек мөдире Лиана Әминева, пациенттарҙы эвакуациялау өсөн йыһазландырылған медицина модулдәре менән ике вертолет ҡулланылыуы, шулай уҡ дүрт реанимобиль эшләүен әйтте. Заманса техника транспортировка ваҡытында ла интенсив терапия үткәрергә мөмкинлек бирә.
Башҡортостан Башлығы дауахананы ҡарап сыҡҡандан һуң РБКД-ны республика медицинаһының флагманы тип атаны.
Фото: БР Башлығы сайтынан.