+17 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 05:55

Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар "Ҡыҙыу линия"ға шылтырата ала

Республика ҡатын-ҡыҙҙары репродуктив һайлау ситуацияһында махсус ашығыс психологик ярҙам күрһәтеү буйынса «ҡыҙыу линия»ға мөрәжәғәт итә ала. Аборттарҙы иҫкәртеүгә һәм тыуымды арттырыуға йүнәлтелгән коммуникация кампанияһы, быға тиклем «Демография» милли проекты буйынса ғәмәлгә ашырылған булһа, хәҙер «Ғаилә» милли проектына ярашлы үткәрелә.

Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар "Ҡыҙыу линия"ға шылтырата алаБашҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар "Ҡыҙыу линия"ға шылтырата ала
Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар "Ҡыҙыу линия"ға шылтырата ала

8 800 2000 492 һандары буйынса аноним «ҡыҙыу линия» 2018 йылдан бирле эшләй. Уның төп маҡсаты — репродуктив һайлау ситуацияһында ҡатын-ҡыҙҙарға (йәки уларҙың яҡындарына) ашығыс психологик ярҙам күрһәтеү. Кампанияның төп йүнәлеше — бала тыуған осраҡта милли проект буйынса ҡаралған ярҙам саралары тураһында, шулай уҡ йөклө ҡатын-ҡыҙҙарға һәм балалары булған ҡатындарға ярҙам күрһәтеү буйынса Федераль «ҡыҙыу линия» тураһында мәғлүмәт биреү. Уның эшен «Ғүмер өсөн ҡатын-ҡыҙҙар» ғаиләне, әсәлекте һәм балалыҡты яҡлау хәйриә фонды тәьмин итә.

«Ҡыҙыу линия» үҙенсәлекле иҫәпләнә, сөнки уның стратегик маҡсаты дәүләттең милли өҫтөнлөктәре менән ауаздаш — аборттар һанын кәметеү һәм сабыйҙарҙың ғүмерен һаҡлау аша демографик хәлде яҡшыртыу, ғаиләгә, әсәлеккә һәм балалыҡҡа хәстәрлекте яңы кимәлгә күтәреү, шулай уҡ Рәсәй йәмғиәтендә традицион ғаилә ҡиммәттәрен алға этәреү.

Фото: Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика