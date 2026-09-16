Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар "Ҡыҙыу линия"ға шылтырата ала

8 800 2000 492 һандары буйынса аноним «ҡыҙыу линия» 2018 йылдан бирле эшләй. Уның төп маҡсаты — репродуктив һайлау ситуацияһында ҡатын-ҡыҙҙарға (йәки уларҙың яҡындарына) ашығыс психологик ярҙам күрһәтеү. Кампанияның төп йүнәлеше — бала тыуған осраҡта милли проект буйынса ҡаралған ярҙам саралары тураһында, шулай уҡ йөклө ҡатын-ҡыҙҙарға һәм балалары булған ҡатындарға ярҙам күрһәтеү буйынса Федераль «ҡыҙыу линия» тураһында мәғлүмәт биреү. Уның эшен «Ғүмер өсөн ҡатын-ҡыҙҙар» ғаиләне, әсәлекте һәм балалыҡты яҡлау хәйриә фонды тәьмин итә.
«Ҡыҙыу линия» үҙенсәлекле иҫәпләнә, сөнки уның стратегик маҡсаты дәүләттең милли өҫтөнлөктәре менән ауаздаш — аборттар һанын кәметеү һәм сабыйҙарҙың ғүмерен һаҡлау аша демографик хәлде яҡшыртыу, ғаиләгә, әсәлеккә һәм балалыҡҡа хәстәрлекте яңы кимәлгә күтәреү, шулай уҡ Рәсәй йәмғиәтендә традицион ғаилә ҡиммәттәрен алға этәреү.
Фото: Контента | Инфоповод