 «Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда

Уның маҡсаты – урындағы медицина инфраструктураһының эшмәкәрлеген баһалау, коллегаларына ярҙам күрһәтеү.
"Беҙҙең мониторинг күрһәтелгән медицина ярҙамының сифатын тикшереүгә йүнәлтелмәгән. Беҙҙең иғтибарҙың төп аспекттары – бизнес-процестарҙы ойоштороу, персоналдың яҡшы мөғәмәләһе, һәм уңайлы мөхит булдырыу", – ти “Һаулыҡ контроле” ваҡытлы эш төркөмөнөң етәксеһе Диана Фарахова.
Эш ваҡыты барышында һаулыҡ һаҡлау объекттарына мониторинг үткәрелде һәм бер нисә йүнәлеш буйынса тәҡдимдәр индерелде. Шулай уҡ граждандарҙың мөрәжәғәттәренә айырым иғтибар бирелде.
Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.