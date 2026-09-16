+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Сентября , 14:16

 «Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда

15 сентябрҙә    «Һаулыҡ контроле» проекты командаһы  Яңауылға эш сәфәрендә булды.

«Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда«Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда
 «Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда

   Уның маҡсаты – урындағы медицина инфраструктураһының эшмәкәрлеген баһалау, коллегаларына ярҙам күрһәтеү. 

 "Беҙҙең мониторинг  күрһәтелгән медицина ярҙамының сифатын  тикшереүгә йүнәлтелмәгән.  Беҙҙең иғтибарҙың төп аспекттары –    бизнес-процестарҙы ойоштороу,  персоналдың яҡшы мөғәмәләһе,  һәм уңайлы мөхит булдырыу", – ти “Һаулыҡ контроле” ваҡытлы эш төркөмөнөң  етәксеһе Диана Фарахова.

 Эш ваҡыты барышында  һаулыҡ һаҡлау объекттарына  мониторинг үткәрелде һәм бер нисә йүнәлеш буйынса  тәҡдимдәр индерелде.   Шулай уҡ граждандарҙың мөрәжәғәттәренә айырым иғтибар бирелде.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

«Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда
«Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда
 «Һаулыҡ контроле» проекты командаһы —  Яңауылда
Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика