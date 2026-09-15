Юлдағы фажиғә

Бөгөн иртәнге сәғәт етеләр тирәһендә Магнитогорск-Аэропорт автомобиль юлының 8-се саҡрымында "Киа Спектра" менән идара иткән 29 йәшлек водитель аэропорт яғынан Красная Башкирия ауылы йүнәлешендә китеп барғанда, ҡаршы килгән "Мерседес Бенц" автомобиле менән бәрелешкән. Һөҙөмтәлә «Киа» водителе алған йәрәхәттәренән урында уҡ йән биргән, «Мерседес» водителе төрлө йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған.
Юл-транспорт ваҡиғаһы факты буйынса тикшереү үткәрелә, ваҡиғаның бөтә шарттары асыҡлана.
Фото: https://web.max.ru/-70920650465299