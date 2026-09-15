+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 07:17

Юлдағы фажиғә

Әбйәлил районында Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре үлемесле авария сәбәптәрен асыҡлай.

Юлдағы фажиғәЮлдағы фажиғә
Юлдағы фажиғә

Бөгөн иртәнге сәғәт етеләр тирәһендә Магнитогорск-Аэропорт автомобиль юлының 8-се саҡрымында "Киа Спектра" менән идара иткән 29 йәшлек водитель аэропорт яғынан Красная Башкирия ауылы йүнәлешендә китеп барғанда, ҡаршы килгән "Мерседес Бенц" автомобиле менән бәрелешкән. Һөҙөмтәлә «Киа» водителе алған йәрәхәттәренән урында уҡ йән биргән, «Мерседес» водителе төрлө йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған.

Юл-транспорт ваҡиғаһы факты буйынса тикшереү үткәрелә, ваҡиғаның бөтә шарттары асыҡлана.

Фото: https://web.max.ru/-70920650465299

 

Юлдағы фажиғә
Юлдағы фажиғә
Юлдағы фажиғә
Юлдағы фажиғә
Юлдағы фажиғә
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика