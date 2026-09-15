Яугир-ветерандар яңы һөнәри бейеклектәр яулай

Был ваҡиға республикабыҙҙа ил һаҡсыларына ҡарата булған ҙур хөрмәттең һәм уларҙың киләсәгенә ышаныстың бер күрһәткесе булып тора.
Программала ҡатнашыуға ҡыҙыҡһыныу ҙур булды: Рәсәйҙең 40-тан ашыу төбәгенән ике меңдән ашыу яугир ғариза биргән. Һайлап алыу һөҙөмтәһендә финалға иң лайыҡлы 70 кеше сыҡҡан. Бер йыл дауамында улар заманса ҡануниәт, иҡтисад һәм идара итеү нигеҙҙәрен өйрәнде, тәжрибәле остаздар етәкселегендә дәүләт органдарында һәм предприятиеларҙа стажировка үтте.
Радий Хәбиров үҙ сығышында яугирҙарҙың Ватан алдындағы хеҙмәтен юғары баһаланы:
«Һеҙ барығыҙ ҙа ауыр һынауҙар аша үттегеҙ, ҡулығыҙға ҡорал тотоп Ватанды һаҡланығыҙ. Хәҙер алған белемегеҙҙе, ихтыярығыҙҙы һәм ныҡышмалылығығыҙҙы тыуған республика мәнфәғәтенә йүнәлтергә кәрәк. Программаның һөҙөмтәле булыуын сығарылыш проекттарығыҙҙың көслө булыуынан күрәбеҙ. Был проектты мотлаҡ дауам итәсәкбеҙ», – тип билдәләне республика етәксеһе.
Программала ҡатнашыусылар дәүләт сәйәсәте, финанс, төбәк идара итеүе һәм заманса технологиялар буйынса комплекслы белем алды.
Диплом алғандар араһында Өфөнән Фәнил Биккужин да бар. Яугир-ветеран Мурманск өлкәһендә контракт буйынса хеҙмәт итеп, 1,5 йыл махсус хәрби операцияла штурмлаусы булып ҡатнашҡан. Купянск, Водяное, Бахмут йүнәлештәрендәге ҡаты алыштарҙа күрһәткән батырлығы өсөн «Ҡаһарманлыҡ өсөн» ордены, Жуков һәм Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән. Ауыр яраланып, хәрби хеҙмәттән азат ителгәс, ул тормошта юғалып ҡалмаған, белемен камиллаштырырға теләгән. «Башҡортостан геройҙары» проекты беҙгә дәүләт идараһында яңы мөмкинлектәр аса. Үҙ тәжрибәбеҙҙе, илһөйәрлекте тыныс тормоштағы эшебеҙгә йүнәлтергә әҙербеҙ. Диплом алыу – һөнәри үҫешкә ҙур баҫҡыс», – ти Өфөнөң Киров районы хакимиәтендә стажировка үтеп, бөгөн “Сфера” өҫтәмә белем биреү ойошмаһында хужалыҡ етәксеһе булып эшләгән һәм Өфө фән һәм технологиялар университетында хәрби кафедрала уҡытып йөрөгән Фәнил Биккужин.
“Башҡортостан геройҙары” проекты еңеүсеһе Илдус Ғәббәсов та үҙенең тәьҫораттары менән уртаҡлашты. БР Төҙөлөш министрлығында стажировка үткән яугир бөгөн Капиталь төҙөлөш идаралығында начальник урынбаҫары вазифаһында яуаплы эш алып бара. «Беҙҙең төп маҡсатыбыҙ – тыуған илебеҙҙең мәнфәғәте өсөн намыҫлы хеҙмәт итеү. Хәрби хеҙмәттә алған сынығыу, яуаплылыҡ тойғоһо һәм хәҙерге заман идара итеү технологиялары – был икеһе бергә беҙгә яңы бейеклектәрҙе яуларға мөмкинлек бирәсәк», – ти ул.
«Башҡортостан геройҙары» программаһы – ябай ғына уҡыу курсы түгел, ә ил һаҡсыларының потенциалын асыусы, уларҙың һәләтен дәүләт идаралығында файҙаланыуға йүнәлтелгән стратегик проект. Республика етәксеһе лә был башланғыстың киләсәктә лә дауам итеүен һәм фронттан ҡайтҡан ветерандарҙың идара итеү командаһына алынасаҡтарын әйтте.
Фото: Глава РБ.