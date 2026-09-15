+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 08:23

Йәнә каннабис...

Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылының 47 йәшлек кешеһенән 780 грамдан ашыу киндер тартып алынған‑- был матдә тентеү ваҡытында ике полимер пакетта табылған.

Йәнә каннабис...Йәнә каннабис...
Йәнә каннабис...

Ир ауыл эргәһендәге үҫемлекте шәхси ҡулланыу өсөн йыйғанын таный. РФ ЕК 228-се статьяһының 2-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған, ғәйепләнеүсе ҡулға алынған.

Фото: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика