Тынлыҡ режимы

Иң мөһимен аңлатабыҙ – ҡасан тынлыҡ һаҡларға кәрәк, нимәләр тыйылған һәм, ҡағиҙә боҙоуҙар осрағында, зарланыуҙар менән ҡайҙа мөрәжәғәт итергә.
Ҡасан тауышланырға ярамай
Эш көндәрендә – 23:00 сәғәттән 07:00-гә тиклем, ял һәм байрам көндәрендә – 23:00 сәғәттән 09:00-гә тиклем. Ҡағиҙә торлаҡ биналарҙа һәм күп фатирлы йорттарҙың дөйөм ҡулланылыштағы урындарында, йорт яны биләмәләрендә, балалар һәм спорт майҙансыҡтарында ғәмәлдә. Шулай уҡ – йәмәғәт урындарында (санаторий, дауахана, мәктәп, автостоянка һ.б.), баҡса һәм дача берекмәләре биләмәләрендә.
Ремонт эштәрен 20:00 сәғәттән 09:00-гә тиклем күп фатирлы, бикле биләмәле торлаҡ йорттарҙа, дөйөм ятаҡтарҙа үткәрергә ярамай. Шул иҫәптән, 13:00 сәғәттән 15:00-гә тиклем – йыл ярымдан элегерәк төҙөлгән йорттарҙа.
Был ваҡыт арауыҡтарында нимәләр эшләргә ярамай
Пиротехника шартлатырға, музыка йәки башҡа тауыштарҙы (шул иҫәптән машина эсендә) көслө итеп ҡабыҙырға, ҡысҡырырға, һыҙғырырға, йырларға, музыка ҡоралдарында уйнарға, шау-шыулы уйындар ойошторорға, төҙөлөш, ремонт, тейәү һәм ер ҡаҙыу эштәре алып барырға, машинаның тауыш сигналдарын бирергә, сигнал ҡоралын сәбәпһеҙ ҡулланырға.
Иҫкәрмәләр бар
Тауыш хоҡуҡ боҙоуҙы иҫкәртеү, авария йәки ғәҙәттән тыш хәлде бөтөрөү, хәүефһеҙлек һәм йәшәү тәьминәте өсөн ашығыс эштәр, дини йолалар, рәсми күмәк саралар йәки Яңы йылды байрам итеү (31 декабрҙән 1 ғинуарға ҡараған төндә) менән бәйле булһа, Закон ҡулланылмай.
Тауыш ҡамасаулаһа, нимә эшләргә
Тәртип боҙоу мәлендә саҡта – 102 йәки 112-гә шылтыратырға кәрәк. Осраҡтар йыш ҡабатланһа – участка инспекторына мөрәжәғәт итергә. Тауыш сығанағы –ойошма (мәҫәлән, кафе йәки магазин) булып, тауыш кимәлен рәсми теркәргә кәрәк икән – «Роспотребнадзор» ярҙам итәсәк.
Тулыраҡ мәғлүмәт – Башҡортостан Республикаһының 2011 йылдың 18 июлендә ҡабул ителгән 430-з һанлы «Граждандарҙың тыныслығын һәм тынлыҡты тәьмин итеү тураһында»ғы Законында: vk.cc/d1vIsR