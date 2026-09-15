+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 06:05

Шәхси йортҡа нисек газ үткәрергә?

Йортҡа газ үткәрергә теләйһегеҙме? Был пост газ тоташтырыуҙың төп этаптарын аңларға һәм уның хаҡы нимәнән тороуын белергә ярҙам итер.

Шәхси йортҡа нисек газ үткәрергә?Шәхси йортҡа нисек газ үткәрергә?
Шәхси йортҡа нисек газ үткәрергә?

Нимәнән башларға?

❶ Ғариза яҙырға. Йорт хужаһы газ таратыу ойошмаһына мөрәжәғәт итә.
❷ Техник мөмкинлектәрҙе баһалауҙы көтөргә. Белгестәр яҡында эшләгән селтәр бармы-юҡмы икәнен тикшереп, йортоғоҙға газды нисек үткәреп булыуын билдәләйәсәк.

Хаҡы нимәгә бәйле?

❶ Эш төрҙәренән. Проектлау, газ торбаһы һуҙыу, иҫәпләгес ҡуйыу һәм башҡа төҙөлөш-монтаж эштәренең хаҡы айырым иҫәпләнә.
❷ Участка үҙенсәлектәренән. Әгәр газ торбаһы йорт эргәһенән үтһә, тоташтырыу арзаныраҡҡа төшөүе ихтимал. Алыҫ ара, ҡатмарлы рельеф йәки өҫтәлмә эштәр атҡарыу талап ителгән осраҡта хаҡы юғарыраҡ була.
❸ Раҫланған тарифтарҙан. Айырым эш төрҙәренә уларҙы Башҡортостан Республикаһының Тарифтар буйынса дәүләт комитеты билдәләй. Газ таратыусы ойошма дөйөм аҡсаны ошо хаҡтарҙы һәм талап ителгән эштәрҙе иҫәпкә алып сығара.

Шулай итеп, бөтә йорттар өсөн газ тоташтырыуҙың берҙәм хаҡы юҡ. Дөйөм сумма һәр участканан, эштәр төрөнән һәм ҡатмарлығынан тора, әммә раҫланған тарифтар буйынса иҫәпләнә.

Тулыраҡ - республиканың Тарифтар буйынса дәүләт комитеты сәхифәһендә

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика