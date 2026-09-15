Шәхси йортҡа нисек газ үткәрергә?

Нимәнән башларға?
❶ Ғариза яҙырға. Йорт хужаһы газ таратыу ойошмаһына мөрәжәғәт итә.
❷ Техник мөмкинлектәрҙе баһалауҙы көтөргә. Белгестәр яҡында эшләгән селтәр бармы-юҡмы икәнен тикшереп, йортоғоҙға газды нисек үткәреп булыуын билдәләйәсәк.
Хаҡы нимәгә бәйле?
❶ Эш төрҙәренән. Проектлау, газ торбаһы һуҙыу, иҫәпләгес ҡуйыу һәм башҡа төҙөлөш-монтаж эштәренең хаҡы айырым иҫәпләнә.
❷ Участка үҙенсәлектәренән. Әгәр газ торбаһы йорт эргәһенән үтһә, тоташтырыу арзаныраҡҡа төшөүе ихтимал. Алыҫ ара, ҡатмарлы рельеф йәки өҫтәлмә эштәр атҡарыу талап ителгән осраҡта хаҡы юғарыраҡ була.
❸ Раҫланған тарифтарҙан. Айырым эш төрҙәренә уларҙы Башҡортостан Республикаһының Тарифтар буйынса дәүләт комитеты билдәләй. Газ таратыусы ойошма дөйөм аҡсаны ошо хаҡтарҙы һәм талап ителгән эштәрҙе иҫәпкә алып сығара.
Шулай итеп, бөтә йорттар өсөн газ тоташтырыуҙың берҙәм хаҡы юҡ. Дөйөм сумма һәр участканан, эштәр төрөнән һәм ҡатмарлығынан тора, әммә раҫланған тарифтар буйынса иҫәпләнә.
Тулыраҡ - республиканың Тарифтар буйынса дәүләт комитеты сәхифәһендә