+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 05:20

Рөстәм Нәбиев яңы рекорд ҡуйҙы!

Өфө блогеры һәм параальпинист Рөстәм Нәбиев тағы бер тапҡыр кеше мөмкинлектәре сикһеҙ икәнлегенә инандырҙы!

Рөстәм Нәбиев яңы рекорд ҡуйҙы!Рөстәм Нәбиев яңы рекорд ҡуйҙы!
Рөстәм Нәбиев яңы рекорд ҡуйҙы!

Рөстәм инвалидтар коляскаһын тик ҡулдары менән генә идара итеп, тулы марафон дистанцияһын — 42,2 километрҙы үтте. Ул финишҡа биш сәғәттән саҡ ҡына күберәк ваҡытта килеп етте.

Шуныһы иғтибарға лайыҡ: ярыш алдынан спортсы бөтөнләй тигәндәй ял итеп өлгөрмәгән. Әлмәттән ул өйөнә таңғы сәғәт биштәр тирәһендә ҡайтып төшкән, ә иртәнге сәғәт туғыҙҙа инде стартҡа баҫҡан.

Арыу-талыуға ҡарамаҫтан, Рөстәм бөтә дистанцияны үтеп сыҡты һәм яңы шәхси рекорд ҡуйҙы. Сағыштырыу өсөн: йүгереүселәр марафонды уртаса 4,5 сәғәт тирәһендә үтә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика