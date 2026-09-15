Поликлиниканан шылтыратыу

РФ ЭЭМ Өфө ҡалаһы буйынса идаралығының 10-сы һанлы полиция бүлегенә 70 йәшлек урындағы кеше алдау юлы менән аҡсаһын урлауҙары тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән. Енәйәтселәр уны алдап, 2,5 миллион һумдан ашыу аҡсаһын үҙләштергән.
Пенсионер һөйләүенсә, ағымдағы йылдың 7 сентябрендә уға үҙен поликлиника хеҙмәткәре булып таныштырған билдәһеҙ ҡатын шылтыратҡан. Ул ирҙе диспансеризацияға яҙылырға тәҡдим иткән. Ир ризалашҡас, уға код менән СМС-хәбәр килгән. Енәйәтсе ирҙе электрон сиратҡа яҙыу өсөн шул кодты әйтергә һораған.
Артабан был алдау схемаһына «Росфинмониторинг» һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре булып ҡыланған кешеләр ҡушылған. Сит ил дәүләттәренең террористик эшмәкәрлеген финанслауҙа ғәйепләп, енәйәт эше ҡуҙғатыу менән янап, улар зыян күреүсене аҡсаһын ашығыс рәүештә «декларацияларға» күндергәндәр.
Аҡсаны тикшереү һәм декларация төҙөү өсөн уны курьерға тапшырырға кәрәк булған. Банкта аҡсаны алырға маташҡанда, хеҙмәткәрҙәр уға алдау осраҡтары тураһында иҫкәрткән, әммә ир, бер кемдең дә йоғонтоһо аҫтында түгелмен, тип ышаныслы яуап биргән.
Муттарҙың күрһәтмәһе буйынса, ир 2,5 миллион һум аҡсаны ике ҡара пакетҡа төрөп, курьер менән осрашыуға юлланған һәм бөтә йыйған аҡсаһын уға тапшырған.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы (алдау) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Был статья 10 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү язаһын ҡарай.
Әле полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәткә ҡатнашыуы булған кешеләрҙе асыҡлау буйынса оператив-эҙләү сараларын үткәрә.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы граждандарҙы һаҡ булырға саҡыра. Банк хеҙмәткәрҙәре лә, хоҡуҡ һаҡлау органдары вәкилдәре лә бер ҡасан да курьерҙар аша аҡса тапшырыуҙы һорамай! SMS-тан кодтарҙы әйтмәгеҙ!. Телефонға килгән һәр код - ул һеҙҙең аҡсағыҙға һәм аккаунттарығыҙға асҡыс. Уны бер кемгә лә хәбәр итергә ярамай, хатта шылтыратыусы рәсми хеҙмәткәр булып күренһә лә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.