Пенсионерҙар алдана ғына...

Стәрлетамаҡ ҡалаһы полицияһына 73 йәшлек пенсионер мутлашыу осрағы буйынса ғариза менән мөрәжәғәт иткән.
Ағымдағы йылдың июлендә зыян күреүсегә таныш булмаған номерҙан шылтыратҡандар. Үҙен «Пенсия фонды хеҙмәткәре» тип таныштырған ҡатын уға пенсияһы артырға тейешлеген әйткән. «Ҡабул итеүгә яҙылыуҙы раҫлау» өсөн пенсионер SMS-тан килгән кодты әйтеп биргән.
Шул уҡ мәлдә уға ФСБ-ның ялған хеҙмәткәре шылтыратып, уның иҫәбенән дошман илде финанслау өсөн 800 мең һум аҡса күсерергә маташыуҙары тураһында белдергән. Ҡурҡыуға ҡалған пенсионерға енәйәт яуаплылығына тарттырылыуы мөмкинлеген әйтеп, аҡсаһын «ҡотҡарырға» тәҡдим иткәндәр.
Мутлашыусыларҙың күрһәтмәһе буйынса пенсионер 1,3 миллион һум аҡсаһын банктан алған. Шул уҡ кистә мутлашыусылар аҡсаның «тамғалы» булыуын, терроризм менән бәйлелеген һәм экспертиза талап ителеүен белдергәндәр. Ҡулға алыу менән янап, ҡарт кешене «матди дәлилдәрҙе» тапшырыу өсөн ашығыс рәүештә Мәскәүгә осорға күндергәндәр. Зыян күреүсе аҡсаны билдәһеҙ курьерға тапшырған.
Аҡсаны тапшырғандан һуң, аферистар граждан исеменә 2 миллион һумлыҡ кредит рәсмиләштерелеүен хәбәр итеп, тағы ла аҡса талап иткәндәр. Ир кеше аҡса табырға вәғәҙә биргән, әммә көн һайын талап итеүҙәре уны шикләндергән, һәм тик шунан һуң ғына ул мутлашыусылар ҡорбаны булғанын аңлаған.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы (мутлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция граждандарҙы иғтибарлы булырға саҡыра: Пенсия фонды, Үҙәк банк һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре бер ҡасан да аҡсаны сисеп алырға ҡушмай, кодтар һорамай һәм аҡсаны курьерҙар аша тапшырыуҙы талап итмәй.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.