+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 11:00

Ни үсе булғандыр...

Стәрлетамаҡта ир кешене үлтерергә маташыу эше буйынса 34 йәшлек ҡатынға хөкөм ҡарары сығарылды.

Ни үсе булғандыр...Ни үсе булғандыр...
Ни үсе булғандыр...

Башҡортостан Республикаһының Стәрлетамаҡ ҡала суды 34 йәшлек ҡатынға ҡарата енәйәт эшен ҡараны. Ул үлтереүгә маташыуҙа ғәйепле тип табыла (РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө, 105-се статьяһының 1-се өлөшө).

2026 йылдың ғинуарында мәжлес ваҡытында ғәйепләнеүсе менән таныш булмаған йәш кеше араһында конфликт була, уның барышында ғәйепләнеүсе, үлтереү менән янап, ирҙең муйынына бысаҡ менән бер нисә тапҡыр һуға.

Ярай ҙа фатирҙа булған икенсе бер ир бысаҡты тартып ала һәм ғәйепләнеүсенең енәйәти ғәмәлдәренә сик ҡуя. 

Зыян күреүсе медицина учреждениеһына оҙатыла, унда уға ваҡытында квалификациялы медицина ярҙамы күрһәтелә.

Суд ҡарары менән ғәйепләнеүсегә дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында 6 йыл 6 айға иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнә.

Ҡатын суд залында һаҡ аҫтына алынған.

Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.

Фото һәм видео: https://web.max.ru/-72495441322624

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика