Ни үсе булғандыр...

Башҡортостан Республикаһының Стәрлетамаҡ ҡала суды 34 йәшлек ҡатынға ҡарата енәйәт эшен ҡараны. Ул үлтереүгә маташыуҙа ғәйепле тип табыла (РФ ЕК 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө, 105-се статьяһының 1-се өлөшө).
2026 йылдың ғинуарында мәжлес ваҡытында ғәйепләнеүсе менән таныш булмаған йәш кеше араһында конфликт була, уның барышында ғәйепләнеүсе, үлтереү менән янап, ирҙең муйынына бысаҡ менән бер нисә тапҡыр һуға.
Ярай ҙа фатирҙа булған икенсе бер ир бысаҡты тартып ала һәм ғәйепләнеүсенең енәйәти ғәмәлдәренә сик ҡуя.
Зыян күреүсе медицина учреждениеһына оҙатыла, унда уға ваҡытында квалификациялы медицина ярҙамы күрһәтелә.
Суд ҡарары менән ғәйепләнеүсегә дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында 6 йыл 6 айға иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнә.
Ҡатын суд залында һаҡ аҫтына алынған.
Хөкөм ҡарары законлы көсөнә инмәгән.
Фото һәм видео: https://web.max.ru/-72495441322624