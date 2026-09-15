Наркотиктар - афәт

Оператив-иҫкәртеү саралары барышында Ғафури районы полицияһының енәйәтте тикшереү хеҙмәткәрҙәре Красноусол ауылының 29 йәшлек кешеһендә наркотиктарҙың законһыҙ һаҡланыуы фактын асыҡлаған. Ғәйепләнеүсенең өйөн тикшергән саҡта полиция хеҙмәткәрҙәре дөйөм ауырлығы 160 граммдан ашыу булған ике пластик контейнерҙы таба һәм тартып ала. БР буйынса ЭЭМ эксперт-криминалистик үҙәге үткәргән экспертиза күрһәтеүенсә, тартып алынған наркотик - каннабис. Ҡулға алынған кеше таныу күрһәтмәләре бирә. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, ир күрше ауыл эргәһендәге баҫыуҙа ҡырағай үҫкән киндер йыйып алған һәм наркотикты шәхси ҡулланыу өсөн һаҡлаған, һатыу маҡсаты булмаған. Наркотиктарҙы законһыҙ һаҡлау факты буйынса РФ ЕК 228-се статьяһының 2-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ғәйепләнеүсегә ҡарата ситкә китеүҙе тыйыу һәм тейешле тәртип тураһында ҡултамға рәүешендә һаҡлыҡ сараһы һайлана.
Фото: https://vk.ru/mvdporespublikebashkortostan