+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 06:13

Наркотиктар - афәт

Ғафури районында полиция хеҙмәткәрҙәре наркотиктарҙы законһыҙ һаҡлауҙы туҡтатҡан.

Наркотиктар - афәтНаркотиктар - афәт
Наркотиктар - афәт

Оператив-иҫкәртеү саралары барышында Ғафури районы полицияһының енәйәтте тикшереү хеҙмәткәрҙәре Красноусол ауылының 29 йәшлек кешеһендә наркотиктарҙың законһыҙ һаҡланыуы фактын асыҡлаған. Ғәйепләнеүсенең өйөн тикшергән саҡта полиция хеҙмәткәрҙәре дөйөм ауырлығы 160 граммдан ашыу булған ике пластик контейнерҙы таба һәм тартып ала. БР буйынса ЭЭМ эксперт-криминалистик үҙәге үткәргән экспертиза күрһәтеүенсә, тартып алынған наркотик - каннабис. Ҡулға алынған кеше таныу күрһәтмәләре бирә. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, ир күрше ауыл эргәһендәге баҫыуҙа ҡырағай үҫкән киндер йыйып алған һәм наркотикты шәхси ҡулланыу өсөн һаҡлаған, һатыу маҡсаты булмаған. Наркотиктарҙы законһыҙ һаҡлау факты буйынса РФ ЕК 228-се статьяһының 2-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ғәйепләнеүсегә ҡарата ситкә китеүҙе тыйыу һәм тейешле тәртип тураһында ҡултамға рәүешендә һаҡлыҡ сараһы һайлана.

Фото: https://vk.ru/mvdporespublikebashkortostan

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика