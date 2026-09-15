+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 11:07

"Наркосауҙагәрҙең" сауҙаһы тамам

Өфө полицейскийҙары ҡуртымға алынған фатирҙа наркотиктар "келәтен" ойоштороусының эшмәкәрлеген туҡтатты.

"Наркосауҙагәрҙең" сауҙаһы тамам"Наркосауҙагәрҙең" сауҙаһы тамам
"Наркосауҙагәрҙең" сауҙаһы тамам

Өфөлә наркотиктар әйләнешен контролдә тотоу бүлеге хеҙмәткәрҙәре метадон партияһы менән наркокурьерҙы ҡулға алды.
Полиция хеҙмәткәрҙәре тотҡан 20 йәшлек сит ил кешеһе Тамбов өлкәһендә теркәлгән, Өфөлә ҡуртымға алынған фатирҙа йәшәгән.
Оперативниктар йәш кешенең тыйылған матдәләрҙең законһыҙ әйләнешенә ҡыҫылышы тураһында мәғлүмәт ала. Ҡуртымға алынған торлаҡты тентеү барышында хоҡуҡ һаҡлаусылар 125 граммдан ашыу ауырлыҡтағы 162 метадон төргәген таба һәм тартып ала. 
Ҡулға алынған кешенең Башҡортостанға махсус рәүештә «закладка» аша наркотиктар таратыу өсөн килеүе асыҡланған. Ҡулға алынған ваҡытта ул наркотик йоғонтоһо аҫтында була.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө һәм 228.1-се статьяһының 5-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Был статьяның санкцияһы 20 йылға тиклем йәки ғүмерлеккә иректән мәхрүм итеүҙе күҙ уңында тота.

Әлеге ваҡытта полиция хеҙмәткәрҙәре ваҡиға сәбәптәрен һәм ҡатнашыусыларҙы асыҡлауға йүнәлтелгән тикшереү эштәре алып бара.

Фото: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика