"Наркосауҙагәрҙең" сауҙаһы тамам

Өфөлә наркотиктар әйләнешен контролдә тотоу бүлеге хеҙмәткәрҙәре метадон партияһы менән наркокурьерҙы ҡулға алды.
Полиция хеҙмәткәрҙәре тотҡан 20 йәшлек сит ил кешеһе Тамбов өлкәһендә теркәлгән, Өфөлә ҡуртымға алынған фатирҙа йәшәгән.
Оперативниктар йәш кешенең тыйылған матдәләрҙең законһыҙ әйләнешенә ҡыҫылышы тураһында мәғлүмәт ала. Ҡуртымға алынған торлаҡты тентеү барышында хоҡуҡ һаҡлаусылар 125 граммдан ашыу ауырлыҡтағы 162 метадон төргәген таба һәм тартып ала.
Ҡулға алынған кешенең Башҡортостанға махсус рәүештә «закладка» аша наркотиктар таратыу өсөн килеүе асыҡланған. Ҡулға алынған ваҡытта ул наркотик йоғонтоһо аҫтында була.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 30-сы статьяһының 3-сө өлөшө һәм 228.1-се статьяһының 5-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Был статьяның санкцияһы 20 йылға тиклем йәки ғүмерлеккә иректән мәхрүм итеүҙе күҙ уңында тота.
Әлеге ваҡытта полиция хеҙмәткәрҙәре ваҡиға сәбәптәрен һәм ҡатнашыусыларҙы асыҡлауға йүнәлтелгән тикшереү эштәре алып бара.
Фото: https://web.max.ru/-69583385867562