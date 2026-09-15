+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 03:55

«Мин бит хәҙер рәхәтләнеп көлә лә алмайым!»

«Башкирская домохозяйка»ның сәләмтлеге яҡшынан түгел, ул нимә менән сирләй?

«Мин бит хәҙер рәхәтләнеп көлә лә алмайым!»«Мин бит хәҙер рәхәтләнеп көлә лә алмайым!»
«Мин бит хәҙер рәхәтләнеп көлә лә алмайым!»

Интернетҡа  Миләүшә Шәйхлисламова пластик операциянан һуң барлыҡҡа килгән эҙемтәләр һәм ҡатмарлыҡтар тураһында һөйләне.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ул 55 килограмға ябыҡҡандан һуң йөҙөнә тарттырыу операцияһы яһатҡайны.

— Шулай ҙа, кире эҙемтәләре бар икән. Киң итеп йылмайғанда, тире бик ныҡ тартылып китә. Әйткәндәй, ҡайһы бер кешеләрҙә йөҙҙөң ойоуы үтмәй. Миндә, Аллаға шөкөр, ул уҙҙы. Ләкин күңелемдән сыҡҡансы рәхәтләнеп көлә алмайым, — тип һөйләне ул һәм тергеҙелеү осороноң бер йылға тиклем дауам итеүен билдәләп үтте.

Миләүшә операцияға бер ҙә үкенмәүен әйтте. Ул пластик операцияға тиклемге һәм унан һуңғы фотоһын да күрһәтте.

— Ҡарағыҙ әле — 15–20 йылға йәшерәк күренәм. Минең хатта 20 йәшемдә лә йөҙөмдөң бындай овал формаһы юҡ ине! — тип уртаҡлашты ул.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика