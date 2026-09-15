«Мин бит хәҙер рәхәтләнеп көлә лә алмайым!»

Интернетҡа Миләүшә Шәйхлисламова пластик операциянан һуң барлыҡҡа килгән эҙемтәләр һәм ҡатмарлыҡтар тураһында һөйләне.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, ул 55 килограмға ябыҡҡандан һуң йөҙөнә тарттырыу операцияһы яһатҡайны.
— Шулай ҙа, кире эҙемтәләре бар икән. Киң итеп йылмайғанда, тире бик ныҡ тартылып китә. Әйткәндәй, ҡайһы бер кешеләрҙә йөҙҙөң ойоуы үтмәй. Миндә, Аллаға шөкөр, ул уҙҙы. Ләкин күңелемдән сыҡҡансы рәхәтләнеп көлә алмайым, — тип һөйләне ул һәм тергеҙелеү осороноң бер йылға тиклем дауам итеүен билдәләп үтте.
Миләүшә операцияға бер ҙә үкенмәүен әйтте. Ул пластик операцияға тиклемге һәм унан һуңғы фотоһын да күрһәтте.
— Ҡарағыҙ әле — 15–20 йылға йәшерәк күренәм. Минең хатта 20 йәшемдә лә йөҙөмдөң бындай овал формаһы юҡ ине! — тип уртаҡлашты ул.