+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 09:08

Миграция ҡануниәтен боҙоусылар

Рәсәй ЭЭМ Белорет районы буйынса бүлеге хеҙмәткәрҙәре Белорет ҡалаһының кафеларының береһендә оператив-иҫкәртеү операцияһы буйынса рейд саралары барышында ашнаҡсы сифатында патентһыҙ (эшкә рөхсәт алмайынса) хеҙмәт эшмәкәрлеген алып барған өс сит ил гражданын асыҡлаған.

Миграция ҡануниәтен боҙоусыларМиграция ҡануниәтен боҙоусылар
Миграция ҡануниәтен боҙоусылар

Күрһәтелгәнбоҙоуҙар Рәсәй Федерацияһы административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһында Кодексының 18.10-сы статьяһының 1-се өлөшө буйынса административ хоҡуҡ боҙоу тип квалификациялана.

Рәсәйҙә сит ил граждандарын хеҙмәт эшмәкәрлегенә законһыҙ йәлеп иткән эш биреүсе шулай уҡ РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 18.15 статьяһының 1-се өлөшө буйынса административ яуаплылыҡҡа тарттырыла. Был ҡағиҙә боҙоу өсөн түбәндәге штрафтар ҡаралған: физик шәхестәр өсөн – 2 меңдән 5 мең һумға тиклем; вазифалы кешеләр өсөн – 25 меңдән 50 мең һумға тиклем; юридик шәхестәр өсөн – 250 меңдән 800 мең һумға тиклем, йәки эшмәкәрлекте 14 көнгә тиклем туҡтатыу мөмкинлеге бар. Был саралар хеҙмәт миграцияһы тураһындағы ҡануниәтте үтәүгә һәм хеҙмәткәрҙәрҙең хоҡуҡтарын яҡлауға йүнәлтелгән.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика