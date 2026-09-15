+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 05:18

Машина ла, аҡса ла юҡ

Учалы районында йәшәүсе ҡатын сит ил автомобилен һатып алырға теләп, мутлашыусыларға 500 мең һум самаһы аҡса күсергән.

Машина ла, аҡса ла юҡМашина ла, аҡса ла юҡ
Машина ла, аҡса ла юҡ

Учалы районы полицияһына 38 йәшлек балалар баҡсаһы хеҙмәткәре мутлашыу тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән. Ҡатын интернет аша автомобиль һатып алырға теләп, мутлашыусыларға 500 мең һум самаһы шәхси аҡса күсергән.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, автомобиль һатып алырға ниәтләгән ҡатын интернет-майҙансыҡтарҙы ҡарағанда сит илдән машиналар килтереү тураһында иғлан тапҡан. Ҡыҙыҡһынып, ул һылтанма буйынса күсә һәм үҙенең мәғлүмәттәрен ҡалдыра.

Һуңыраҡ популяр мессенджерҙарҙың береһендә зыян күреүсе менән компания вәкиле бәйләнешкә инә һәм килешеү шарттары тураһында һөйләй. Әңгәмәсе автомобилде килтереү өсөн сумманың бер өлөшөн алдан индерергә кәрәклеген хәбәр итә, ә ҡалған аҡсаны һуңыраҡ түләргә тәҡдим ителә. Ҡатын ризалаша һәм таможня йыйымдары өсөн 500 мең һум самаһы аҡса күсерә.

Әммә һуңыраҡ компания вәкилдәре тулы сумманы түләүҙе талап итә, йәнәһе, бынан һуң ғына автомобиль килтереләсәк. Шул саҡта ғариза биреүсе мутлашыусылар менән бәйләнешкә ингәнен аңлай.

Был факт буйынса РФ ЕК 159-сы статьяһының 3-сө өлөшө буйынса мутлашыу тураһында енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Полиция граждандарға дистанцион килешеүҙәрҙә уяулыҡ күрһәтергә һәм билдәһеҙ кешеләрҙең талабы буйынса аҡса күсермәҫкә кәңәш итә.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика