+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 05:05

Үлемесле авария...

Стәрлетамаҡ районында һәләк булған кеше менән юл фажиғәһе теркәлгән.

Үлемесле авария...Үлемесле авария...
Үлемесле авария...

Бөгөн иртән Стәрлетамаҡ–Салауат автомобиль юлының 26-сы саҡрымында «Лада Гранта» машинаһының 63 йәшлек водителе картуф тейәлгән прицеп составында хәрәкәт итеүсе мотоблок менән бәрелешкән. Көслө бәрелеш һөҙөмтәһендә 55 йәшлек мотоблок водителе ашығыс медицина ярҙамы килгәнгә тиклем ваҡиға урынында тән йәрәхәттәренән вафат була. Уның 48 йәшлек пассажиры Стәрлетамаҡ ҡалаһының дауаханаһына оҙатылған. Урында Дәүләт автоинспекцияһы һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр хеҙмәткәрҙәре эшләй.

Фото: https://web.max.ru/-70955893563411

 

Үлемесле авария...
Үлемесле авария...
Үлемесле авария...
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика