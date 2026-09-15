+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 06:45

Курьерҙы ултыртҡандар

Өфөлә прокуратура талабы буйынса мутлашыусыларҙың курьеры пенсионерҙан 1,3 миллион һум аҡса урлаған өсөн иркенән мәхрүм ителде.

Курьерҙы ултыртҡандарКурьерҙы ултыртҡандар
Курьерҙы ултыртҡандар

Өфөнөң Дим районы суды урындағы кешегә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы. Ул РФ ЕК 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса ғәйепле тип таныла (айырыуса ҙур күләмдә ойошторолған төркөм составында мутлашыу).

Судта асыҡланыуынса, 2026 йылдың апрелендә ир граждандарҙы алдап, уларҙың аҡсаһын урлаған ойошҡан енәйәт төркөмөнә инә. Муттарҙың күрһәтмәһе буйынса ғәйепләнеүсе 88 йәшлек бабай йәшәгән йортҡа килә һәм унан 1,3 миллион һум аҡса алып, енәйәтселәргә күсерә.

Суд дәүләт ғәйепләүсеһенең позицияһын иҫәпкә алып, курьерға дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында 1 йыл 6 айға иркенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләй, шулай уҡ прокурорҙың үрҙә күрһәтелгән сумманы түләтеү тураһындағы талаптарын ҡәнәғәтләндерә. Был зыян хөкөм ителгән кеше тарафынан ирекле рәүештә ҡапланған.

Фото: https://web.max.ru/-70853137544481

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика