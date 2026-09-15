Курьерҙы ултыртҡандар

Өфөнөң Дим районы суды урындағы кешегә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы. Ул РФ ЕК 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса ғәйепле тип таныла (айырыуса ҙур күләмдә ойошторолған төркөм составында мутлашыу).
Судта асыҡланыуынса, 2026 йылдың апрелендә ир граждандарҙы алдап, уларҙың аҡсаһын урлаған ойошҡан енәйәт төркөмөнә инә. Муттарҙың күрһәтмәһе буйынса ғәйепләнеүсе 88 йәшлек бабай йәшәгән йортҡа килә һәм унан 1,3 миллион һум аҡса алып, енәйәтселәргә күсерә.
Суд дәүләт ғәйепләүсеһенең позицияһын иҫәпкә алып, курьерға дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында 1 йыл 6 айға иркенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләй, шулай уҡ прокурорҙың үрҙә күрһәтелгән сумманы түләтеү тураһындағы талаптарын ҡәнәғәтләндерә. Был зыян хөкөм ителгән кеше тарафынан ирекле рәүештә ҡапланған.
Фото: https://web.max.ru/-70853137544481