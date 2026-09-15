+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 11:22

Кешене урлағандар!

Башҡортостанда ике ир кешене урлауы һәм уның торлағына законһыҙ баҫып инеүе өсөн суд алдына баҫасаҡ.

Кешене урлағандар!Кешене урлағандар!
Кешене урлағандар!

Дыуан район-ара тәфтиш бүлеге Дыуан районының ике кешеһенә ҡарата енәйәт эшен тикшереп тамамланы. Улар Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 126-сы статьяһы 2-се өлөшөнөң «а» пункты (кеше урлау) һәм 139-сы статьяһы 1-се өлөшө (торлаҡҡа законһыҙ инеү) буйынса ғәйепләнә.

Тәфтиш асыҡлауынса, 2026 йылдың майында иҫерек хәлдә булған ғәйепләнеүселәр шәхси дошманлыҡ нигеҙендә таныштарын урларға ҡарар итә. Өлкөндө ауылындағы уның йортона килеп, ишек менән тәҙрәне ватып инәләр һәм хужаны көсләп урамға һөйрәп алып сығаралар. Зыян күреүсене машинаға ултыртып, ауыл ситенә алып китәләр һәм уға ҡарата көс ҡулланалар. Әммә енәйәтте ахырынаса еткерә алмайҙар, сөнки уларҙы полиция хеҙмәткәрҙәре тотҡарлай.

Ғәйепләү һығымтаһы раҫланған енәйәт эше судҡа ҡарау өсөн ебәрелгән.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика