Кешене урлағандар!

Дыуан район-ара тәфтиш бүлеге Дыуан районының ике кешеһенә ҡарата енәйәт эшен тикшереп тамамланы. Улар Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 126-сы статьяһы 2-се өлөшөнөң «а» пункты (кеше урлау) һәм 139-сы статьяһы 1-се өлөшө (торлаҡҡа законһыҙ инеү) буйынса ғәйепләнә.
Тәфтиш асыҡлауынса, 2026 йылдың майында иҫерек хәлдә булған ғәйепләнеүселәр шәхси дошманлыҡ нигеҙендә таныштарын урларға ҡарар итә. Өлкөндө ауылындағы уның йортона килеп, ишек менән тәҙрәне ватып инәләр һәм хужаны көсләп урамға һөйрәп алып сығаралар. Зыян күреүсене машинаға ултыртып, ауыл ситенә алып китәләр һәм уға ҡарата көс ҡулланалар. Әммә енәйәтте ахырынаса еткерә алмайҙар, сөнки уларҙы полиция хеҙмәткәрҙәре тотҡарлай.
Ғәйепләү һығымтаһы раҫланған енәйәт эше судҡа ҡарау өсөн ебәрелгән.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.