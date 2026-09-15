+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 07:25

Кеше аҡсаһына ҡул һонған

Баймаҡ районы полицейскийҙары танышынан аҡса урлауҙа ғәйепләнеүсене ҡулға алған.

Кеше аҡсаһына ҡул һонғанКеше аҡсаһына ҡул һонған
Кеше аҡсаһына ҡул һонған

Баймаҡ районы полицияһына 70 йәшлек ир аҡса урлау тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән. Ирҙән 300 мең һум күләмендә аҡса урлана. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, кисә ғариза биреүсе ҡыҙының өйөндә таныштары менән бергә спиртлы эсемлектәр эскән. Табын ваҡытында ҡунаҡтарҙың береһе зыян күреүсенең курткаһын күрә, уның янында ҙур сумма аҡса ятҡан була. Оҙаҡ уйлап тормай, енәйәтсе аҡсаны алып ҡаса.

Оператив-эҙләү саралары барышында енәйәтте тикшереү хеҙмәткәрҙәре ғәйепләнеүсене ҡулға алған. Ул быға тиклем ошондай уҡ енәйәттәр өсөн хөкөм ителгән 42 йәшлек Баймаҡ ҡалаһы кешеһе булып сыҡҡан. Ҡулға алынған кеше, даими эш хаҡы булмағанлыҡтан, аҡса урлауын һөйләп, үҙ ғәйебен таныған.

Урланған аҡсаны ул спортҡа ставкаларға тотонған.

Шәхси тикшереү ваҡытында полиция хеҙмәткәрҙәре унан 183 мең һум аҡсаны тартып ала. Әлеге ваҡытта урлашыу факты буйынса РФ ЕК 158-се статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ғәйепләнеүсе һаҡ аҫтында.

Фото: https://web.max.ru/-69583385867562

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика