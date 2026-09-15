Кеше аҡсаһына ҡул һонған

Баймаҡ районы полицияһына 70 йәшлек ир аҡса урлау тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән. Ирҙән 300 мең һум күләмендә аҡса урлана. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, кисә ғариза биреүсе ҡыҙының өйөндә таныштары менән бергә спиртлы эсемлектәр эскән. Табын ваҡытында ҡунаҡтарҙың береһе зыян күреүсенең курткаһын күрә, уның янында ҙур сумма аҡса ятҡан була. Оҙаҡ уйлап тормай, енәйәтсе аҡсаны алып ҡаса.
Оператив-эҙләү саралары барышында енәйәтте тикшереү хеҙмәткәрҙәре ғәйепләнеүсене ҡулға алған. Ул быға тиклем ошондай уҡ енәйәттәр өсөн хөкөм ителгән 42 йәшлек Баймаҡ ҡалаһы кешеһе булып сыҡҡан. Ҡулға алынған кеше, даими эш хаҡы булмағанлыҡтан, аҡса урлауын һөйләп, үҙ ғәйебен таныған.
Урланған аҡсаны ул спортҡа ставкаларға тотонған.
Шәхси тикшереү ваҡытында полиция хеҙмәткәрҙәре унан 183 мең һум аҡсаны тартып ала. Әлеге ваҡытта урлашыу факты буйынса РФ ЕК 158-се статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Ғәйепләнеүсе һаҡ аҫтында.
Фото: https://web.max.ru/-69583385867562