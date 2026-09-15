"Инвестиция" платформаһына ышаныс

Өфө ҡалаһы буйынса 8-се һанлы полиция бүлегенә 44 йәшлек урындағы кеше ҙур күләмдәге мутлыҡ тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән.
Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, былтыр апрелдә зыян күреүсе яңы танышынан өҫтәмә килем алыу юлы тураһында ишеткән. Ир уға шәхси аҡсаһын криптовалютаға инвестицияларға тәҡдим иткән һәм «брокер» номерын биргән. Ялған остаз уға өҫтөнлөктәр тураһында һөйләгән һәм шәхси иҫәп асырға ярҙам иткән, ҡатын уға 150 мең һум аҡса күсергән. Бер йыл дауамында ҡатын, дивидендтарҙың үҫешен күҙәтеп, «белгестәр» күрһәтмәһе буйынса аҡса һалған. Бер йыл эсендә ул 1,7 миллион һумдан ашыу аҡса һалып өлгөргән.
Әммә быйыл август айында ҡатын платформаны артабан ҡулланыу өсөн криптовалюта һатып алырға кәрәклеген белгән. Нисек һатып алырға белмәгәс, ул ярҙам эҙләй башлаған. Платформаның ярҙам хеҙмәтенә мөрәжәғәт иткәс, унан шәхси кабинетҡа бәйләнгән телефон номерын һәм электрон почтаһын һорағандар. Зыян күреүсе һоралған мәғлүмәттәрҙе биргән. Бер аҙҙан уның электрон почтаһына һылтанма килгән, унда авторизация үтергә кәрәк булған, ул шулай эшләгән дә.
Икенсе көндө ғариза биреүсе платформаға инһә, һалған аҡсаларының юҡҡа сығыуын күргән. Операциялар тарихында һумдарҙың сит ил валютаһына әйләндерелеүен һәм билдәһеҙ иҫәптәргә сығарылыуын асыҡлаған. Бер аҙ ваҡыттан һуң шәхси аккаунтҡа инеү бикләнгән.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы (мутлыҡ) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Полиция хеҙмәткәрҙәре граждандарға криптовалютаға инвестиция һалғанда һаҡ булырға һәм логиндарҙы, паролдәрҙе, SMS-тан йәки электрон почтанан килгән раҫлау кодтарын сит кешеләргә бирмәҫкә кәрәклеген иҫкәртә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.