+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 09:40

Хеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоу туҡтатылған

Дүртөйлө районында прокуратура мәктәптең техник хеҙмәткәренең хеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоуҙы туҡтатты.

Хеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоу туҡтатылғанХеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоу туҡтатылған
Хеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоу туҡтатылған

Дүртөйлө район-ара прокуратураһы урындағы ҡатындың мөрәжәғәте буйынса хеҙмәт ҡануниәтенең үтәлешен тикшерҙе. Өс йәшкә тиклемге баланы ҡарау буйынса отпуск тамамланғандан һуң мәғариф учреждениеһы хеҙмәткәре эшкә сығырға теләк белдергән, был хаҡта эш биреүсегә алдан хәбәр иткән. Әммә ул эшкә сығырға рөхсәт биреүҙән баш тарта, мәктәп директоры үҙенең ҡарарын уның урынына башҡа хеҙмәткәр ҡабул ителгәнлеге менән аңлата. Ҡатын-ҡыҙ үҙ хоҡуҡтарын яҡлау өсөн район-ара прокуратураға мөрәжәғәт итергә мәжбүр була. Тикшереү йомғаҡтары буйынса прокуратура мәғариф ойошмаһы директорына хеҙмәт ҡануниәте талаптарын боҙоу яраҡһыҙлығы тураһында иҫкәртеү иғлан итә. Прокуратура ҡыҫылышынан һуң ғариза биреүсе үҙ бурыстарын үтәүгә тотонған.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика