Хеҙмәт хоҡуҡтарын боҙоу туҡтатылған

Дүртөйлө район-ара прокуратураһы урындағы ҡатындың мөрәжәғәте буйынса хеҙмәт ҡануниәтенең үтәлешен тикшерҙе. Өс йәшкә тиклемге баланы ҡарау буйынса отпуск тамамланғандан һуң мәғариф учреждениеһы хеҙмәткәре эшкә сығырға теләк белдергән, был хаҡта эш биреүсегә алдан хәбәр иткән. Әммә ул эшкә сығырға рөхсәт биреүҙән баш тарта, мәктәп директоры үҙенең ҡарарын уның урынына башҡа хеҙмәткәр ҡабул ителгәнлеге менән аңлата. Ҡатын-ҡыҙ үҙ хоҡуҡтарын яҡлау өсөн район-ара прокуратураға мөрәжәғәт итергә мәжбүр була. Тикшереү йомғаҡтары буйынса прокуратура мәғариф ойошмаһы директорына хеҙмәт ҡануниәте талаптарын боҙоу яраҡһыҙлығы тураһында иҫкәртеү иғлан итә. Прокуратура ҡыҫылышынан һуң ғариза биреүсе үҙ бурыстарын үтәүгә тотонған.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.