+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 11:27

Хөкөм ҡарары

Өфөлә өс кешенең үлеменә сәбәпсе булған юл-транспорт ваҡиғаһын ҡылыусы водителгә хөкөм ҡарары сығарылды.

Хөкөм ҡарарыХөкөм ҡарары
Хөкөм ҡарары

Өфө ҡалаһының Октябрь район суды 28 йәшлек иргә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы.
Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһы 6-сы өлөшөнөң «в» пункты (транспорт сараһын идара итеү хоҡуғы булмаған кеше тарафынан юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу, был һаҡһыҙлыҡ арҡаһында ике йәки унан да күберәк кешенең үлеменә сәбәпсе булыу) буйынса ғәйепле тип танылды.

Судта асыҡланыуынса, 2025 йылдың октябрендә ир, «Шакман» йөк самосвалы менән идара итеүгә водитель таныҡлығы булмаһа ла, законһыҙ рәүештә йөк ташыу менән шөғөлләнгән. Тормоз системаһындағы төҙөкһөҙлөктө белә тороп, юлға сығыр алдынан ул машинаның техник торошон тикшермәгән, юлда ла уның төҙөклөгөн тәьмин итмәгән һәм ташылған йөк ауырлығын арттырған. Бынан тыш, ул идара иткән транспорт сараһының үҙенсәлектәрен, юл шарттарын иҫәпкә алмаған һәм рөхсәт ителгән тиҙлекте арттырған.

Һөҙөмтәлә ул ауыр йөк машинаһы менән идара итеүҙе юғалтҡан һәм Өфө шоссеһы менән Чудская урамы киҫелешендәге көйләнеүсе сатҡа яҡынлағанда, алда бер йүнәлештә хәрәкәт иткән ун ике автомобиль менән бәрелешкән. Был күпләп юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә өс кеше һәләк булған, бер пассажирҙың сәләмәтлегенә ауыр зыян килтерелгән.

Суд, дәүләт ғәйепләүсеһенең позицияһын иҫәпкә алып, уға 9 йылға иркенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне. Ул язаны колония-поселениела үтәсәк, шулай уҡ 3 йылға транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғынан мәхрүм ителде.

Фото: https://web.max.ru/-70853137544481

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика