Өфө ҡалаһының Октябрь район суды 28 йәшлек иргә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы.
Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһы 6-сы өлөшөнөң «в» пункты (транспорт сараһын идара итеү хоҡуғы булмаған кеше тарафынан юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу, был һаҡһыҙлыҡ арҡаһында ике йәки унан да күберәк кешенең үлеменә сәбәпсе булыу) буйынса ғәйепле тип танылды.
Судта асыҡланыуынса, 2025 йылдың октябрендә ир, «Шакман» йөк самосвалы менән идара итеүгә водитель таныҡлығы булмаһа ла, законһыҙ рәүештә йөк ташыу менән шөғөлләнгән. Тормоз системаһындағы төҙөкһөҙлөктө белә тороп, юлға сығыр алдынан ул машинаның техник торошон тикшермәгән, юлда ла уның төҙөклөгөн тәьмин итмәгән һәм ташылған йөк ауырлығын арттырған. Бынан тыш, ул идара иткән транспорт сараһының үҙенсәлектәрен, юл шарттарын иҫәпкә алмаған һәм рөхсәт ителгән тиҙлекте арттырған.
Һөҙөмтәлә ул ауыр йөк машинаһы менән идара итеүҙе юғалтҡан һәм Өфө шоссеһы менән Чудская урамы киҫелешендәге көйләнеүсе сатҡа яҡынлағанда, алда бер йүнәлештә хәрәкәт иткән ун ике автомобиль менән бәрелешкән. Был күпләп юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә өс кеше һәләк булған, бер пассажирҙың сәләмәтлегенә ауыр зыян килтерелгән.
Суд, дәүләт ғәйепләүсеһенең позицияһын иҫәпкә алып, уға 9 йылға иркенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне. Ул язаны колония-поселениела үтәсәк, шулай уҡ 3 йылға транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғынан мәхрүм ителде.