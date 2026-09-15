Фәһемле осрашыу

Рәсәй ЭЭМ Өфө ҡалаһы буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре даими нигеҙҙә дистанцион мутлашыуға ҡаршы көрәшкә йүнәлтелгән иҫкәртеү сараларын үткәрә. Бындай осрашыуҙарҙың төп маҡсаты — граждандарҙы мутлашыусыларҙың хәйләләрен танырға һәм үҙ аҡсаларын һаҡларға өйрәтеү.
45-се мәктәптең педагогик коллективы өсөн сираттағы дәресте полиция патруль-пост хеҙмәте полкының 1-се батальоны командиры үткәрҙе. Ул ҡалалағы ағымдағы оператив хәл тураһында һөйләне, үҙенең практикаһынан миҫалдарға таянып, классик һәм яңы алдау схемаларын ентекле тикшерҙе.
Полиция майоры енәйәтселәрҙең ҡорбаны булмау тураһында практик кәңәштәр биргәс, уҡытыусыларҙы алған белемдәрен яҡындары менән уртаҡлашырға, шулай уҡ оло йәштәге туғандарының хәүефһеҙлегенә айырым иғтибар бүлергә саҡырҙы. Әңгәмә барышында социаль инженерия ысулдарына айырым иғтибар бүленде - енәйәтселәрҙең, психологик баҫым ҡулланып, граждандарҙы уйламайынса финанс операциялары башҡарырға мәжбүр итеүе бер кемде лә битараф ҡалдырманы. Осрашыу аҙағында хоҡуҡ һаҡлаусы аудиторияның һорауҙарына яуап бирҙе.
Мәғариф учреждениеһы етәкселеге хоҡуҡ һаҡлау органдары вәкиленә йөкмәткеле лекцияһы өсөн рәхмәт белдерҙе. Уҡытыусылар билдәләүенсә, бындай осрашыуҙар коллективта «һанлы гигиена» һәм кибер енәйәтселәргә ҡаршы тороу өсөн кәрәкле тәнҡитле фекерләүҙе формалаштырырға ярҙам итә.
Фото: https://web.max.ru/-69583385867562