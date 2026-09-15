  Башҡортостан Республикаһы: бәхетле күңел

Картина “Рәсәй – 24” федераль каналында сыҡты, ә республика башлығы Радий Хәбировтың комментарийҙары уға тәрән мәғәнә өҫтәне.
Төп фекерҙәр:
🟢Спорт система булараҡ
“Спорт буйынса нимәләр эшләнә – барыһы ла балалар спорт менән шөғҡөлләрһен өсөн эшләнә”. Ә Көрәш һарайы – ул ҙур спорт комплексы, “кескәй балаларҙан көслө ҡыҙҙар һәм егеттәр эшләп сығарыусы машина йәки завод”.
🟢Ғаилә һәм күп балалыҡ
“Күп бала булыуҙан да бәхетлерәк нәмә юҡ”
Республикала 50 меңдән ашыу күп балалы ғаилә йәшәй һәм уларҙың һаны арта бара. Әммә йәш ғаиләләр ышаныуына ҡарап ҡарар ҡабул итә: эш, эш хаҡы, медицина, белем алыу, уңайлы мөхит. “Был ҙур дәүләт идеологияһының бер өлөшө булырға тейеш”.
🟢Ҡортсолоҡ
Меңдән ашыу кеше эшмәкәрлектең ошо төрө менән шөғөлләнә.
Башҡа төбәктәрҙән сит ҡорттарҙы индермәйҙәр:”беҙҙең популяцияға насар йоғонто яһай”. Үҙебеҙҙекен һаҡлайҙар.
🟢Тәрбиә
Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге «Патриот» паркында – инструкторҙар, элекке хәрбиҙәр һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар. «Атайҙарса, офицерҙарса аңлаталар». Малайҙар тәүге тапҡыр өйҙә йоҡламй һәм унан бер аҙ ҙурайып сыға.
🟢Боронғолоҡ һәм бөгөнгө заман
Бер яҡтан – 17 мең йылдан элекке таштағы һүрәттәре менән боронғо Шүлгәнташ мәмерйәһе. Икенсе яҡтан – самолеттар өсөн хәрби двигателдәр етештереүсе ҙур предприятие.
“Беҙ төрлө булһаҡ та, бер-беребеҙгә бәйләнгәнбеҙ. Тарих милләттең киләсәге менән – бер бөтөн һәм иҫ киткес мәҙниәте һәм тәбиғәте һаҡланған технологик ҡаҙаныштар”.
https://smotrim.ru/video/6075686?ysclid=mu0qtkyjmj173041573