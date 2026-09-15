+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 12:51

  Башҡортостан Республикаһы: бәхетле күңел

Журналист Алексей Михалев  бында“Эшлекле сәйәхәт” тапшырыуын төшөргән ваҡытта үҙенең фильмын тап шулай тип  атаны.

Башҡортостан Республикаһы: бәхетле күңелБашҡортостан Республикаһы: бәхетле күңел
  Башҡортостан Республикаһы: бәхетле күңел

   Картина “Рәсәй – 24”  федераль каналында сыҡты, ә республика башлығы Радий Хәбировтың  комментарийҙары  уға тәрән мәғәнә өҫтәне.

Төп фекерҙәр:

🟢Спорт система булараҡ

“Спорт буйынса нимәләр эшләнә – барыһы ла балалар спорт менән шөғҡөлләрһен өсөн эшләнә”. Ә Көрәш һарайы – ул  ҙур спорт комплексы, “кескәй  балаларҙан көслө ҡыҙҙар һәм егеттәр эшләп сығарыусы машина йәки завод”.

🟢Ғаилә һәм күп балалыҡ  

“Күп бала булыуҙан да бәхетлерәк нәмә юҡ”
 Республикала 50 меңдән ашыу күп балалы ғаилә йәшәй һәм уларҙың һаны арта бара. Әммә йәш ғаиләләр ышаныуына ҡарап ҡарар ҡабул итә: эш, эш хаҡы, медицина, белем алыу, уңайлы мөхит.  “Был ҙур дәүләт идеологияһының бер өлөшө булырға тейеш”.

🟢Ҡортсолоҡ  

 Меңдән ашыу кеше эшмәкәрлектең ошо төрө менән шөғөлләнә.
Башҡа төбәктәрҙән сит ҡорттарҙы индермәйҙәр:”беҙҙең популяцияға насар йоғонто яһай”. Үҙебеҙҙекен һаҡлайҙар.    

🟢Тәрбиә  

Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге   «Патриот»  паркында   – инструкторҙар, элекке хәрбиҙәр һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар.  «Атайҙарса, офицерҙарса аңлаталар». Малайҙар тәүге тапҡыр өйҙә йоҡламй һәм унан бер аҙ ҙурайып сыға. 

🟢Боронғолоҡ һәм бөгөнгө заман

Бер яҡтан – 17 мең йылдан элекке таштағы һүрәттәре менән боронғо Шүлгәнташ мәмерйәһе. Икенсе яҡтан – самолеттар өсөн хәрби двигателдәр етештереүсе ҙур предприятие.   
 “Беҙ төрлө булһаҡ та, бер-беребеҙгә бәйләнгәнбеҙ.  Тарих милләттең киләсәге менән –  бер бөтөн  һәм иҫ киткес мәҙниәте һәм тәбиғәте һаҡланған технологик ҡаҙаныштар”. 

https://smotrim.ru/video/6075686?ysclid=mu0qtkyjmj173041573

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика