+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Сентября , 04:40

Башҡортостан - алдынғы өсәү иҫәбендә

"Оҙайлы әүҙем ғүмер" милли проектының мөһим йүнәлештәренең береһе - иҫкәртеү. Әйткәндәй, милли проект буйынса 2030 йылға ғүмер оҙонлоғо 78 йәшкә етергә тейеш.

Башҡортостан - алдынғы өсәү иҫәбендәБашҡортостан - алдынғы өсәү иҫәбендә
Башҡортостан - алдынғы өсәү иҫәбендә
Иҫкәртеү тигәндә, һүҙ ауырыуҙарҙы профилактикалау тураһында бара. РФ Һаулыҡ һаҡлау министрлығының Терапия һәм профилактика медицинаһы милли медицина тикшеренеүҙәре үҙәге мәғлүмәттәренсә, Башҡортостан диспансерлаштырыу һөҙөмтәлелеге буйынса Рәсәй төбәктәре араһында иң алдынғы өс төбәк исемлегенә инә.
Баһалау өсөн диспансерлаштырыу һөҙөмтәлелегенең композит индексы (КИЭД) файҙаланылған. Ул иҫкәртеү эштәре йомғаҡтарын анализлау мөмкинлеге бирә. Беҙҙә КИЭД 124,5 балл булған. Рәсәйҙә уртаса - 80,3.
Белеүегеҙсә, республикабыҙҙа диспансерлаштырыу эше яҡшы ойошторолған. Тик кешеләрҙең генә быға иғтибар итеүе, үҙ һаулығын хәстәрләүе шарт.
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика