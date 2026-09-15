Ҡайнар "испан" менән "ғишыҡ-мишыҡ"

Рәсәй ЭЭМ Өфө ҡалаһы буйынса идаралығының 8-се һанлы полиция бүлегенең дежур часына 37 һәм 38 йәшлек ике урындағы ҡатын-ҡыҙҙан ғариза килгән. Ҡатын-ҡыҙҙар дистанцион мутлашыусылар ҡорбаны булыуҙары хаҡында хәбәр иткән.
Асыҡланыуынса, 37 йәшлек ҡатын танышыу сайтында үҙен Испания кешеһе тип таныштырған ир менән танышҡан һәм ул ҡатынға акцияларға инвестиция һалып аҡса эшләргә тәҡдим иткән. Уның кәңәше буйынса ҡатын платформала теркәлгән һәм яҡынса 200 000 һум аҡса һалған. Унан 500 000 һумға кредит алыуҙы талап иткәс, ул һалған аҡсаһын кире алырға маташҡан.
Платформа хеҙмәткәрҙәре аҡсаны сығарыу өсөн «ышаныслы кеше»не йәлеп итергә кәрәклеген белдергән. Ҡатын ярҙам һорап әхирәтенә мөрәжәғәт иткән. Видеоэлемтә ваҡытында мутлашыусылар уны бер миллион һумдан ашыу суммаға онлайн-кредиттар алырға күндергән. Ике әхирәт алған аҡсаны күрһәтелгән иҫәптәргә күсергән, шунан һуң «инвесторҙар» менән бәйләнеш өҙөлгән.
Ошо факттар буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 4-се өлөшө (айырыуса ҙур күләмдәге мутлашыу) буйынса енәйәт эштәре ҡуҙғатылған. Был статьяның санкцияһы 10 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү язаһын ҡарай.
Әлеге ваҡытта полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәт ҡылыуҙа ҡатнашыуы ихтимал булған кешеләрҙең шәхесен асыҡлауға йүнәлтелгән оператив-эҙләү саралары комплексын үткәрә. Аҡса хәрәкәтен күҙәтеү өсөн банк ойошмаларына һорауҙар ебәрелгән.
Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө ҡалаһы буйынса идаралығы граждандарға интернетта сит кешеләр менән аралашҡанда һаҡ булырға кәрәклеген тағы бер тапҡыр иҫкәртә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.