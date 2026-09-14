Яңы проект әҙерләнәсәк

Ул Рәсәйҙә Пржевальский атының иң ҙур популяцияһын тергеҙеүгә ҡағыла.
– Беҙ (Рус география йәмғиәтенең күсмә ултырышына) Ырымбурҙан коллегаларыбыҙҙы саҡырҙыҡ. Улар ҙа бик ҡыҙыҡлы проект – Пржевальский аты көтөүен тергеҙеү эшен алып бара. Ошо көндәрҙә шул хаҡта уйлап йөрөйөм. Беҙҙә үрсетеү һәм тергеҙеү өсөн идеаль шарттар бар, – тип билдәләне республика етәксеһе.
Пржевальский аты планеталағы ҡырағай ат төкөмөнә ҡарай. Уның хаҡында 1878 йылда Монголияға сәйәхәте ваҡытында сәйәхәтсе һәм натуралист Николай Пржевальский тәүге тапҡыр яҙып сыҡҡан.