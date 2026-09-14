Шок! Ҡатындарҙан хатта айыу ҡурҡҡан!

Блавещен районының Ильина Поляна ауылы янындағы урманға бәшмәккә барған өс ҡатын көтмәгәндә йыртҡыс менән осрашҡан.
Айыу урмандан сығып, уларҙың янына килгән, артҡы аяҡтарына баҫып, бәшмәкселәрҙе еҫкәп ҡараған. Ҡатындар ҡаушап ҡалмаған, ҡысҡыра һәм һыҙғыра башланған, шунан һуң йыртҡыс кире урманға кереп киткән.
Әлеге урынды егерҙәр тикшергән һәм айыуҙың эҙҙәрен тапҡан.Экология министрлығы урманға яңғыҙ йөрөмәҫкә кәңәш итә. Шулай уҡ йәнлектәр кешеләрҙе алдан ишетһен өсөн урман эсендә йөрөгәндә ваҡыты-ваҡыты менән тауыш биреп торорға ҡуша.