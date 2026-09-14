+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 07:42

Шок! Ҡатындарҙан хатта айыу ҡурҡҡан!

Башҡортостанда бәшмәк йыйған өс ҡатын  янына айыу сыҡҡан.

Шок! Ҡатындарҙан хатта айыу ҡурҡҡан!Шок! Ҡатындарҙан хатта айыу ҡурҡҡан!
Шок! Ҡатындарҙан хатта айыу ҡурҡҡан!

Блавещен районының Ильина Поляна ауылы янындағы урманға бәшмәккә барған өс ҡатын көтмәгәндә йыртҡыс менән осрашҡан.

 Айыу урмандан сығып, уларҙың янына килгән, артҡы аяҡтарына баҫып, бәшмәкселәрҙе еҫкәп ҡараған. Ҡатындар ҡаушап ҡалмаған, ҡысҡыра һәм һыҙғыра башланған, шунан һуң йыртҡыс кире урманға кереп киткән.

Әлеге урынды егерҙәр тикшергән һәм айыуҙың эҙҙәрен тапҡан.Экология министрлығы урманға яңғыҙ йөрөмәҫкә кәңәш итә. Шулай уҡ йәнлектәр кешеләрҙе алдан ишетһен өсөн урман эсендә йөрөгәндә ваҡыты-ваҡыты менән тауыш биреп торорға ҡуша.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика