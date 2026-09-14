Сентябрҙең икенсе яртыһы ниндәй буласаҡ?

15 – 16 сентябрҙә йылы әле ул: уртаса +18, +22 градус менән ҡыуандырыр. Төндә +11 градустан күтәрелмәҫ шулай ҙа. Яҡын арала ямғыр ҙа күҙалланмай. Тик был фараздар йыш ҡына “эшләмәй” ҙә ҡуя)))
20-һенән һуң температура төшәсәк: көндөҙ иң йылыһы +17 градус булһа, төндәрен +6 градус менән генә ҡәнәғәт ҡалырға тура килер, моғайын.
Сентябрҙең һуңғы көндәрендә ысын көҙгө ел бер аҙ өшөтөп тә ебәрер әле. Көндөҙгө йылылыҡ +14 градустан да күтәрелмәһә, төнөн +4 кенә булыр. Ҡырау йышайыр. Ай аҙаҡтарында томан, ямғыр ҙа фаразлана.
Ҡыҫҡаһы, әбейҙәр сыуағы кеүек матур көндәр әҙерәк дауам итә (15 – 20 сентябрь), артабан – йылыраҡ кейенеп йөрөргә тура килер.
Фото: автор фотоһы.