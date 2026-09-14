+12 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 05:10

Сентябрҙең икенсе яртыһы ниндәй буласаҡ?

Ысын көҙ ҡасан етә? Синоптиктар фаразлауынса, Башҡортостанда был айҙың икенсе яртыһы әкренләп һыуытыу фазаһына күсә.

Сентябрҙең икенсе яртыһы ниндәй буласаҡ?Сентябрҙең икенсе яртыһы ниндәй буласаҡ?
Сентябрҙең икенсе яртыһы ниндәй буласаҡ?

15 – 16 сентябрҙә йылы әле ул: уртаса +18, +22 градус менән ҡыуандырыр. Төндә +11 градустан күтәрелмәҫ шулай ҙа. Яҡын арала ямғыр ҙа күҙалланмай. Тик был фараздар йыш ҡына “эшләмәй” ҙә ҡуя)))

20-һенән һуң температура төшәсәк: көндөҙ иң йылыһы +17 градус булһа, төндәрен +6 градус менән генә ҡәнәғәт ҡалырға тура килер, моғайын.

Сентябрҙең һуңғы көндәрендә ысын көҙгө ел бер аҙ өшөтөп тә ебәрер әле. Көндөҙгө йылылыҡ +14 градустан да күтәрелмәһә, төнөн +4 кенә булыр. Ҡырау йышайыр. Ай аҙаҡтарында томан, ямғыр ҙа фаразлана.

Ҡыҫҡаһы, әбейҙәр сыуағы кеүек матур көндәр әҙерәк дауам итә (15 – 20 сентябрь), артабан – йылыраҡ кейенеп йөрөргә тура килер.

Фото: автор фотоһы.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика