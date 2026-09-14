+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 08:25

Ҡот осҡос! Самолет шәхси йорттоң баҡсаһына ҡолаған!

Авиаһәләкәттә ике кеше үлгән.

Ҡот осҡос! Самолет шәхси йорттоң баҡсаһына ҡолаған!Ҡот осҡос! Самолет шәхси йорттоң баҡсаһына ҡолаған!
Ҡот осҡос! Самолет шәхси йорттоң баҡсаһына ҡолаған!

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Татарстан Республикаһы буйынса Баш идараһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, еңел моторлы самолет һәләкәтендә ике кеше һәләк булған.

«Cessna-172» самолеты Шәмәрдән ауылындағы шәхси йорттоң баҡсаһына төшкән. Пилот менән пассажир урында йән биргән. «Татар-информ» агентлығына билдәле булыуынса, самолетта инструктор менән уҡыусы ултырған.

Ерҙә емерелеүҙәр юҡ,  йорт хужалары зыян күрмәгән. Һәләкәттең сәбәбе асыҡлана.

«Росавиация был ваҡиғаны авиация һәләкәте тип классификацияланы», — тиелә ведомство хәбәрендә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика