Ҡот осҡос! Самолет шәхси йорттоң баҡсаһына ҡолаған!

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Татарстан Республикаһы буйынса Баш идараһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, еңел моторлы самолет һәләкәтендә ике кеше һәләк булған.
«Cessna-172» самолеты Шәмәрдән ауылындағы шәхси йорттоң баҡсаһына төшкән. Пилот менән пассажир урында йән биргән. «Татар-информ» агентлығына билдәле булыуынса, самолетта инструктор менән уҡыусы ултырған.
Ерҙә емерелеүҙәр юҡ, йорт хужалары зыян күрмәгән. Һәләкәттең сәбәбе асыҡлана.
«Росавиация был ваҡиғаны авиация һәләкәте тип классификацияланы», — тиелә ведомство хәбәрендә.