+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 08:55

Ҡотҡарыусылар Өфөнән Сочиға осоусы туристы урманда өс сәғәт буйы эҙләгән

Мәләүез ҡалаһынан булған турист Сочиға осорға тейеш була, тик төн уртаһында Өфө урманында аҙаша. Ҡотҡарыусылар уны тапҡас, ул, барыһының да осраҡлы килеп сығыуын иҫбатларға теләгәндәй, иң беренсе булып авиабилетын күрһәткән.

Ҡотҡарыусылар Өфөнән Сочиға осоусы туристы урманда өс сәғәт буйы эҙләгәнҠотҡарыусылар Өфөнән Сочиға осоусы туристы урманда өс сәғәт буйы эҙләгән
Ҡотҡарыусылар Өфөнән Сочиға осоусы туристы урманда өс сәғәт буйы эҙләгән

38 йәшлек Мәләүез кешеһе Өфө аэропортында Сочиға рейсын көткән, әммә самолеттың осоу ваҡытын ҡабат-ҡабат кисектергәндәр. Аэропорттың көтөү залында ултырғыһы килмәйенсә, ир ҡунаҡханаға барыу өсөн такси саҡыртҡан. Тик водитель уны кәрәкле адрес буйынса алып бармай, Йәшел Сауҡалыҡ районы тирәһендәге урман янында төшөрөп ҡалдырған.

Артабан турист урман аша юлды ҡыҫҡартырға була һәм бөтөнләй аҙаша. Таңғы сәғәт дүрттәрҙә, дөм-ҡараңғыла һәм һыуыҡта, урмандан үҙаллы сыға алмаясағын аңлағас, ир ҡотҡарыусыларға шылтырата.

Өфө ҡалаһы Граждандарҙы яҡлау идаралығының Эҙләү-ҡотҡарыу отряды хеҙмәткәрҙәре уны өс сәғәткә яҡын эҙләй. Таңғы сәғәт етеләргә аҙашҡан ирҙе табып, урмандан алып сығалар. Ҡотҡарыусыларҙы осратҡас, ул был урманда нисек килеп юлығыуын аңлатыр өсөн шунда уҡ кеҫәһенән авиабилетын сығарып күрһәткән. Бәхеткә күрә, уға медицина ярҙамы талап ителмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика