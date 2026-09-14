Ҡотҡарыусылар Өфөнән Сочиға осоусы туристы урманда өс сәғәт буйы эҙләгән

38 йәшлек Мәләүез кешеһе Өфө аэропортында Сочиға рейсын көткән, әммә самолеттың осоу ваҡытын ҡабат-ҡабат кисектергәндәр. Аэропорттың көтөү залында ултырғыһы килмәйенсә, ир ҡунаҡханаға барыу өсөн такси саҡыртҡан. Тик водитель уны кәрәкле адрес буйынса алып бармай, Йәшел Сауҡалыҡ районы тирәһендәге урман янында төшөрөп ҡалдырған.
Артабан турист урман аша юлды ҡыҫҡартырға була һәм бөтөнләй аҙаша. Таңғы сәғәт дүрттәрҙә, дөм-ҡараңғыла һәм һыуыҡта, урмандан үҙаллы сыға алмаясағын аңлағас, ир ҡотҡарыусыларға шылтырата.
Өфө ҡалаһы Граждандарҙы яҡлау идаралығының Эҙләү-ҡотҡарыу отряды хеҙмәткәрҙәре уны өс сәғәткә яҡын эҙләй. Таңғы сәғәт етеләргә аҙашҡан ирҙе табып, урмандан алып сығалар. Ҡотҡарыусыларҙы осратҡас, ул был урманда нисек килеп юлығыуын аңлатыр өсөн шунда уҡ кеҫәһенән авиабилетын сығарып күрһәткән. Бәхеткә күрә, уға медицина ярҙамы талап ителмәгән.