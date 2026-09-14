+12 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 05:15

«Операция ваҡытында үлеп ҡуйыуың да бар!»

 «Башкирская Домохозяйка» ҡатмарлы операцияға әҙерләнә.

«Операция ваҡытында үлеп ҡуйыуың да бар!»«Операция ваҡытында үлеп ҡуйыуың да бар!»
«Операция ваҡытында үлеп ҡуйыуың да бар!»

Танылған блогер Миләүшә Шәйхисламова («Башкирская Домохозяйка») пластик операция яһатырға йыйына. Әммә, уның һүҙҙәренсә, күкрәккә, эскә һәм башҡа ағзаларға бер юлы операция эшләтеү үтә хәүефле булып сыҡҡан.

— Бер нисә операцияны бер ыңғай яһау оҙаҡ ваҡытты талап итә. Шуға күрә табиптар тәүҙә бер ереңде, һуңынан ғына икенсеһен эшләтергә кәңәш итә. Наркоз аҫтында оҙаҡ ҡалыу пациенттың ғүмеренә хәүеф менән янай — хатта үлеп ҡуйыуың да бар, тинеләр. Иҫән ҡалған осраҡта ла, бер ыңғай бер нисә һыҙлауҙы кисереүе бик ауыр буласаҡ. Хәҙер эште ниҙән башларға ла белмәйем: тәүҙә күкрәкте үҙгәртергәме, әллә эште эстән башларғамы? — ти Миләүшә.

Блогеҙҙың фитнес-тренеры уға тәү сиратта абдоминопластика (эсте төҙәтеү) яһатырға тәҡдим иткән, ә күкрәк көтөп тә тора ала, тип белдергән.

Әммә блогерҙың яҙылыусылары фекеренсә, Миләүшә былай ҙа һоҡланғыс күренә һәм бер ниндәй операцияһыҙ ҙа йәш ҡыҙҙарҙан һис кенә лә ҡалышмай.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика