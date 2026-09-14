«Операция ваҡытында үлеп ҡуйыуың да бар!»

Танылған блогер Миләүшә Шәйхисламова («Башкирская Домохозяйка») пластик операция яһатырға йыйына. Әммә, уның һүҙҙәренсә, күкрәккә, эскә һәм башҡа ағзаларға бер юлы операция эшләтеү үтә хәүефле булып сыҡҡан.
— Бер нисә операцияны бер ыңғай яһау оҙаҡ ваҡытты талап итә. Шуға күрә табиптар тәүҙә бер ереңде, һуңынан ғына икенсеһен эшләтергә кәңәш итә. Наркоз аҫтында оҙаҡ ҡалыу пациенттың ғүмеренә хәүеф менән янай — хатта үлеп ҡуйыуың да бар, тинеләр. Иҫән ҡалған осраҡта ла, бер ыңғай бер нисә һыҙлауҙы кисереүе бик ауыр буласаҡ. Хәҙер эште ниҙән башларға ла белмәйем: тәүҙә күкрәкте үҙгәртергәме, әллә эште эстән башларғамы? — ти Миләүшә.
Блогеҙҙың фитнес-тренеры уға тәү сиратта абдоминопластика (эсте төҙәтеү) яһатырға тәҡдим иткән, ә күкрәк көтөп тә тора ала, тип белдергән.
Әммә блогерҙың яҙылыусылары фекеренсә, Миләүшә былай ҙа һоҡланғыс күренә һәм бер ниндәй операцияһыҙ ҙа йәш ҡыҙҙарҙан һис кенә лә ҡалышмай.