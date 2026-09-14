Илһөйәр Бәҙретдинованың яңы мөхәббәтеме?

Башҡорт-татар эстрадаһы йондоҙо Илһөйәр Бәҙретдинова социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Илнур Ҡоләхмәтов менән бергә төшкән яңы клибынан өҙөк урынлаштырҙы. Был дуэт шул тиклем гармониялы килеп сыҡҡан — артистар араһында ысын мөхәббәт осҡондары дөрләгәндәй. Видеоны ҡарағас, уларҙың йөрәгендәге яҡты һәм ихлас хистәргә ышанмайынса мөмкин түгел.
Йырсы тамашасыларына ҡыҫҡа ғына хәбәр ҙә еткерҙе: «Тизҙән. Илнур Ҡоләхмәтов менән яңы дуэт донъя күрәсәк».
Әйткәндәй, артистар быға тиклем дә бергәләп «Арала был ғазаптан», «Бәхет ҡошо», «Хыянат» һәм «Ғәлиә-Заһир йыры» композицияларын уңышлы башҡарған ине.
Шулай уҡ август айында уның «Һөйөү хаҡына» тип аталған тағы бер клибы донъя күрҙе. Унда Илһөйәр Бәҙретдинова Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев менән бергә мөхәббәт хаҡында һөйләй, ә уларҙың хистәрен тамашасыға еткерергә матур көй менән һоҡланғыс музыка ярҙам итә.