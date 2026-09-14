+12 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 04:25

Илһөйәр Бәҙретдинованың яңы мөхәббәтеме?

Уның кейәүгә сығыуын күптәр күптән көтә.

Илһөйәр Бәҙретдинованың яңы мөхәббәтеме?Илһөйәр Бәҙретдинованың яңы мөхәббәтеме?
Илһөйәр Бәҙретдинованың яңы мөхәббәтеме?

Башҡорт-татар эстрадаһы йондоҙо Илһөйәр Бәҙретдинова социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Илнур Ҡоләхмәтов менән бергә төшкән яңы клибынан өҙөк урынлаштырҙы. Был дуэт шул тиклем гармониялы килеп сыҡҡан — артистар араһында ысын мөхәббәт осҡондары дөрләгәндәй. Видеоны ҡарағас, уларҙың йөрәгендәге яҡты һәм ихлас хистәргә ышанмайынса мөмкин түгел.

Йырсы тамашасыларына ҡыҫҡа ғына хәбәр ҙә еткерҙе: «Тизҙән. Илнур Ҡоләхмәтов менән яңы дуэт донъя күрәсәк».

Әйткәндәй, артистар быға тиклем дә бергәләп «Арала был ғазаптан», «Бәхет ҡошо», «Хыянат» һәм «Ғәлиә-Заһир йыры» композицияларын уңышлы башҡарған ине.

Шулай уҡ август айында уның «Һөйөү хаҡына» тип аталған тағы бер клибы донъя күрҙе. Унда Илһөйәр Бәҙретдинова Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев менән бергә мөхәббәт хаҡында һөйләй, ә уларҙың хистәрен тамашасыға еткерергә матур көй менән һоҡланғыс музыка ярҙам итә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика