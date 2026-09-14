Иң шәп уҡсыға бүләккә - ер участкаһы!

Исеменән үк күренеүенсә, төп иғтибар уҡсыларҙа булһа ла, иҫ киткес масштаблы итеп уйланған байрамда ниндәй генә майҙансыҡтар эшләмәне! Балалар өсөн уйындар, Шамонин һәм Шмидт мәктәптәре уҡыусыларынан йәрминкә, сағыу концерт, “Китап” нәшриәте тәҡдим иткән баҫмалар... Гәзит-журналға яҙылыу ҙа ойошторолдо.
Быйыл тәүгегә һыбай килеш йәйәнән уҡ атыу бәйгеһе лә үтте. Унда Рушан Хәсәнов еңеү яуланы һәм суперпризға лайыҡ булды - Ҡырмыҫҡалы районынан ер учаткаһы бүләк иттеләр!
Ә уҡсылар ярышы был юлы 60-лап мәргәнде йыйҙы. Улар араһында балалар ҙа, өлкәндәр ҙә булды. Бына улар, еңеүселәр:
17 йәшкә тиклемге егеттәр:
1-се урын - Батырхан Ғайсин (Ауырғазы районы)
2-се урын - Ислам Ғәлиәкбәров (Белорет районы)
3-сө урын - Самир Латипов (Өфө ҡалаһы)
17 йәшкә тиклемге ҡыҙҙар:
1-се урын - Динара Бәлхийәрова (Иглин районы)
2-се урын - Мәҙинә Сәмситдинова (Белорет районы)
3-сө урын - Нуралия Сәмситдинова (Белорет районы)
Ир-егеттәр:
1-се урын - Илнур Яппаров (Күмертау ҡалаһы)
2-се урын - Фәрит Юлдашбаев (Өфө районы)
3-сө урын - Илнур Уразаев (Көйөргәҙе районы)
Ҡатын-ҡыҙҙар:
1-се урын - Маргарита Уразаева ( Күмертау ҡалаһы)
2-се урын - Әлиә Калюнина (Өфө районы)
3-сө урын - Гөлсиә Яппарова (Күмертау ҡалаһы)
55 йәштән өлкән ир-аттар:
1-се урын - Рәйес Низаметдинов (Өфө ҡалаһы)
2-се урын - Флүр Буранғолов (Бишбүләк районы)
3-сө урын - Азамат Рыҫҡолов (Бөрйән районы)
55 йәштән өлкән ҡатын-ҡыҙҙар:
1-се урын - Нилә Исламова (Учалы районы)
2-се урын - Лилиә Низаметдинова (Өфө ҡалаһы)
3-сө урын - Рәйлә Хилажева (Өфө ҡалаһы)
“Тиҙ атыш” этабы
Ир-аттар:
1-се урын - Ислам Ғәлиәкбәров (Белорет районы)
2-се урын - Рәйес Низаметдинов (Өфө ҡалаһы)
3-сө урын - Фәрит Юлдашбаев (Өфө районы)
Ҡатын-ҡыҙҙар:
1-се урын - Динара Бәлхийәрова (Иглин районы)
2-се урын - Мәҙинә Сәмситдинова (Белорет районы)
3-сө урын - Лилиә Низаметдинова (Өфө ҡалаһы)
Командалар араһында:
1-се урын - «Күмертау батырҙары» (Күмертау ҡалаһы)
2-се урын - «Юрмаш мәргәне» (Өфө районы)
3-сө урын - «Инйәр» (Белорет районы)
4-се урын - «Бөркөт» (Өфө ҡалаһы)
Ҡотлайбыҙ!
"Юрмаш мәргәне" төркөмө һәм Әлфиә Ибраһимова фотолары.