+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 08:35

Бер аварияла 13 кеше һәләк булған!

Өс автомобиль ҡатнашлығындағы ҡот осҡос юл-транспорт ваҡиғаһы.

Бер аварияла 13 кеше һәләк булған!Бер аварияла 13 кеше һәләк булған!
Бер аварияла 13 кеше һәләк булған!

Архангельск өлкәһендә микроавтобус, ағас ташыусы машина (лесовоз) һәм еңел автомобиль ҡатнашлығындағы аварияла 13 кеше һәләк булған. Был турала Рәсәй Тикшереү комитетының Архангельск өлкәһе һәм Ненец автономиялы округы буйынса Тикшереү идараһына һылтанма менән ТАСС хәбәр итә.

Юл-транспорт ваҡиғаһы кисә кис теркәлгән. «Газель» водителе алдағы машинаны уҙып китергә ниәтләп ҡаршы һыҙатҡа сыҡҡан һәм ағас ташыусы машина менән бәрелешкән. Аварияла еңел автомобиль дә зыян күргән. 13 кеше, шул иҫәптән өс бала һәләк булған. Тағы ла 7 кеше йәрәхәтләнгән — уларҙы дауаханаларға оҙатҡандар. Зыян күреүселәрҙең бишеһе ауыр, ә өсәүһе үтә ауыр хәлдә.

Юл-транспорт ваҡиғаһы эҙемтәләрен бөтөрөүҙә 39 кеше һәм 15 берәмек техника ҡатнаша. Ике енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика