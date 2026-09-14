Беҙҙең артистарға русса йырлау кәрәкме?

–Интернетта ҡабаттан минең милли эстраданан китергә йыйыныуым тураһында яҙа башланылар. Дуҫтар, был улай түгел. Мин бер ҡайҙа ла китмәйем. Элеккесә башҡорт һәм татар телдәрендә яңы йырҙар яҙҙырасаҡмын, гастролдәрҙә йөрөйәсәкмен һәм тамашасыларымды ҡыуандырасаҡмын. Милли музыка — минең тормошомдоң һәм ижадымдың айырылғыһыҙ өлөшө, ул һәр ваҡыт шулай буласаҡ та. Әммә ошоноң менән бер рәттән, мин үҙемде яңы йүнәлештә лә һынап ҡарарға булдым — урыҫ телендәге тректар сығарасаҡмын. Был минең өсөн яңы этап, уңайлылыҡ зонаһынан сығыу һәм ижади үҫеш мөмкинлеге. Был милли эстраданы алмаштырыу тигәнде белдермәй, ә уның менән бергә параллель рәүештә алып барыласаҡ, — тине Ришат Төхфәтуллин.