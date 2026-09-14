+12 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 04:55

Беҙҙең артистарға русса йырлау кәрәкме?

Башҡортостандың халыҡ йырсыһы Ришат Төхвәтуллин рус телендә йырҙар йырлай башлаған.

Беҙҙең артистарға русса йырлау кәрәкме?Беҙҙең артистарға русса йырлау кәрәкме?
Беҙҙең артистарға русса йырлау кәрәкме?

–Интернетта ҡабаттан минең милли эстраданан китергә йыйыныуым тураһында яҙа башланылар. Дуҫтар, был улай түгел. Мин бер ҡайҙа ла китмәйем. Элеккесә башҡорт һәм татар телдәрендә яңы йырҙар яҙҙырасаҡмын, гастролдәрҙә йөрөйәсәкмен һәм тамашасыларымды ҡыуандырасаҡмын. Милли музыка — минең тормошомдоң һәм ижадымдың айырылғыһыҙ өлөшө, ул һәр ваҡыт шулай буласаҡ та. Әммә ошоноң менән бер рәттән, мин үҙемде яңы йүнәлештә лә һынап ҡарарға булдым — урыҫ телендәге тректар сығарасаҡмын. Был минең өсөн яңы этап, уңайлылыҡ зонаһынан сығыу һәм ижади үҫеш мөмкинлеге. Был милли эстраданы алмаштырыу тигәнде белдермәй, ә уның менән бергә параллель рәүештә алып барыласаҡ, — тине Ришат Төхфәтуллин.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика