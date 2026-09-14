Башҡалар менән уртаҡлашыр тәжрибәбеҙ бар

Ул төрлө төбәктәрҙән һәм илдәрҙән шифахана вәкилдәрен берләштерәсәк.
Был хаҡта БР вице-премьеры, ер һәм милек мөнәсәбәттәре министры Наталья Полянская Радий Хәбиров үткәргән оператив кәңәшмәлә һөйләне.
Башҡортостанда бөгөнгө көндә һигеҙ шифахана эшләй. Һауыҡтырыу учреждениеларының дөйөм койка фонды – 3300-ҙән артыҡ урын. 2025 йылда уларҙа 49 мең кеше ял итһә, быйыл 51 мең тирәһе. Шул иҫәптән бында 10,2 мең МХО-ла ҡатнашыусы һәм уларҙың ғаилә ағзалары сәләмәтлектәрен яҡшыртҡан.
– 2026 йылдың беренсе ярты йыллығында шифаханаларыбыҙҙың килем күләме 3,3 миллиард һум самаһы тәшкил итә. Был 2025 йылдың шул уҡ осоро менән сағыштырғанда алты процентка күберәк, – тине Полянская Наталья. – Барлыҡ учреждениелар ҙа үҙ табыштарын яңы корпустарҙы төҙөкләндереүгә һәм төҙөүгә, дауалау-диагностика йыһаздарын яңыртыуға тотонғандар.