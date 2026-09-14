+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Сентября , 12:20

Башҡалар менән уртаҡлашыр тәжрибәбеҙ бар

2027 йылда Өфө «Здравница» халыҡ-ара форумын ҡабул итәсәк.

Башҡалар менән уртаҡлашыр тәжрибәбеҙ барБашҡалар менән уртаҡлашыр тәжрибәбеҙ бар
Башҡалар менән уртаҡлашыр тәжрибәбеҙ бар

 Ул төрлө төбәктәрҙән һәм илдәрҙән шифахана  вәкилдәрен берләштерәсәк.

Был хаҡта БР вице-премьеры, ер һәм милек мөнәсәбәттәре министры Наталья Полянская Радий Хәбиров үткәргән оператив кәңәшмәлә һөйләне.

Башҡортостанда бөгөнгө көндә  һигеҙ шифахана эшләй. Һауыҡтырыу учреждениеларының дөйөм койка фонды – 3300-ҙән артыҡ урын.  2025 йылда уларҙа  49 мең кеше ял итһә, быйыл  51 мең тирәһе. Шул иҫәптән бында 10,2 мең МХО-ла ҡатнашыусы  һәм уларҙың ғаилә ағзалары сәләмәтлектәрен яҡшыртҡан.

 – 2026 йылдың беренсе ярты йыллығында  шифаханаларыбыҙҙың килем күләме 3,3 миллиард һум самаһы тәшкил итә. Был 2025 йылдың шул уҡ осоро менән сағыштырғанда алты процентка күберәк, – тине Полянская Наталья. – Барлыҡ учреждениелар ҙа үҙ табыштарын яңы корпустарҙы төҙөкләндереүгә һәм төҙөүгә, дауалау-диагностика йыһаздарын яңыртыуға тотонғандар.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика